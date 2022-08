Michelle Hunziker, indiscrezioni piccanti: lei o l’altra? La passione è talmente travolgente che…

Tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini le cose si sono fatte serie, tanto da far emergere indiscrezioni sconvolgenti.

Dopo il divorzio con Tommaso Trussardi, Michelle Hunziker non si è fatta abbattere e ha trovato l’amore, questa volta con il medico più sexy d’Italia: Giovanni Angiolini. I due non hanno ancora ufficializzato il loro amore sui social, ma sono stati beccati più volte dai paparazzi in effusioni romantiche. Ormai non c’è dubbio: c’è una nuova coppia nello show business.

I due appaiono molto innamorati, e le ultime indiscrezioni raccontano di un passo molto importante per la showgirl. C’è ancora però un dubbio sulla questione, che coinvolge anche un’altra donna molto vicina alla coppia. Cosa sta succedendo?

Michelle Hunziker si trova in Sardegna in vacanza ed è stata raggiunta dal bel medico. L’uomo lavora e risiede sull’isola, ma si è preso alcune settimane di ferie per stare vicino alla sua nuova fiamma. Meritato riposo per entrambi, che ora possono godersi la loro relazione in pace sulle meravigliose spiagge della Sardegna.

La showgirl sembra finalmente aver ritrovato la serenità col suo nuovo uomo, che di mestiere fa il chirurgo. Secondo alcune voci, né confermate né smentite, Michelle Hunziker avrebbe già presentato a Giovanni le sue figlie Sole, Celeste e Aurora. La coppia ha ormai i riflettori puntati contro e non passa giorno che non escono nuove foto dei due insieme mentre si scambiano baci e teneri abbracci.

Le ultime indiscrezioni vedono la Hunziker protagonista di un gossip molto scottante, una notizia che se si rivelasse vera sarebbe davvero incredibile. Ma in tutta questa storia c’è un’altra variabile: un’altra donna che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Michelle Hunziker, le ultime indiscrezioni

L’ultima vicenda che coinvolge la bella showgirl e il suo nuovo amore a che fare con un passo molto importante nella vita di una persona. Non molto tempo fa la Hunziker è stata vista in una farmacia intenta a comprare un test di gravidanza e la notizia ha fatto subito il giro del web, mentre tutti si sono chiesti se la showgirl fosse incinta.

La questione, però, è più complicata di così: insieme alla donna c’era anche sua figlia Aurora, avuta dal matrimonio con Eros Ramazzotti. Questo significa che il test potrebbe essere per la figlia e non per Michelle.

Nessuna delle due ha commentato la notizia, anche perché la smentita di una sarebbe la conferma dell’altra, e al momento mamma e figlia non hanno intenzione di rendere pubblico questo loro affare di famiglia. Il test era negativo? E se invece è stato positivo, chi è la fortunata futura mamma? Forse presto scopriremo di più.