Yari Carrisi e spunta la foto scioccante: in Russia con la sorella scomparsa

Negli ultimi giorni sul web sta girando una fotografia di Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina, davvero inaspettata e scioccante. Ecco di cosa si tratta.

Yari Carrisi è il figlio di una delle coppie più chiacchierate nella storia della musica e dello spettacolo, Romina Power e Al Bano, la coppia più bella del mondo che ci ha fatto sognare con le canzoni come Nel sole, felicità e molte altre; brani che al tempo fecero da colonna sonora del loro amore.

Un amore che si concluse tragicamente con la scomparsa della primogenita Ylenia, negli Stati Uniti, mentre si trovava a New Orleans. Di lei non si è saputo più nulla e sulla famiglia è caduta un’ombra, un velo grigio nei loro sguardi, rimasto tale fino ad oggi.

Yari, classe 1973, ha seguito le orme dei genitori e oggi è un musicista. Di recente in Russia è successo qualcosa di sconvolgente che sembra riguardare proprio la sorella. Ha emozionato tutti, ecco di cosa si tratta.

La foto con la sorella scomparsa

Yari è nato a Cellino San Marco, in Puglia, paese di origine del padre Al Bano, dove si occupa anche dell’azienda vinicola di famiglia. Come musicista ha stretto diverse collaborazioni tra cui una con Jovanotti e ha partecipato al programma Pechino Express, il reality show che prevede che alcune coppie di celebrità attraversino posti esotici per portare a termine alcune missioni in luoghi non turistici.

Le altre sorelle di Yari, a parte la compianta Ylenia sono Cristel e Romina Junior ma come sappiamo la famiglia si è poi allargata con Loredana Lecciso e gli altri due figli di Al Bano, Jasmine e Albano Junior.

Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che anche Yari ha rischiato la vita, stava per essere rapito e in seguito a quel pericolo i genitori decisero di mandarlo a studiare in Svizzera.

La foto di cui abbiamo accennato è una foto molto commovente in cui compare, tra gli altri anche la compianta Ylenia, si tratta di un ritratto di tutta la famiglia Carrisi nel 1986 in Russia. La foto è comparsa su una fanpage di Al Bano e Romina e ha commosso tutti lasciando senza parole.

La famiglia compare felice in fotografia, erano 8 anni prima della tragedia della scomparsa di Ylenia, nel 1994 a New Orleans, prima che il sogno della famiglia felice e innamorata si sgretolasse. Di Ylenia si persero le tracce e nel corso degli anni non si è più trovata, qualcuno all’epoca sospettò malignamente che si trattasse di una trovata pubblicitaria di Al Bano e Romina. Da quel tragico 1994 nessun componente della famiglia ha più perso le speranze.

Nel corso degli anni sono saltate fuori diverse ipotesi e a volte i giornali escono con dei titoloni senzazionalisti sull’ipotesi che Ylenia sia ancora viva, ma fin ora non ci sono ancora prove.