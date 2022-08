Test delle mani, così scopri il lato nascosto della tua personalità: questo dettaglio dice tutto

Un testo molto facile da fare e che può risvegliare alcuni aspetti forse inediti ancora della tua personalità è proprio questo legato alla forma e alla temperatura delle tue mani, quindi se vuoi conoscere un aspetto della tua personalità che forse non conoscevi, inizia il test.

Molte spesso ci capita nella vita di riscoprirci delle persone diverse da quello che credevamo di essere e magari alcuni aspetti della nostra personalità, a cui non avevamo dato molto peso, sono invece quelli da valorizzare, che ci possono rendere le versioni migliori di noi stessi.

Ci sono molti metodi per capire qualcosa di più sulla propria persona, sicuramente affidarsi a dei professionisti è la scelta più saggia, ma per iniziare ad ascoltarsi, magari guidati da qualche test potrebbe essere il primo passo per un momento di riflessione e di svago che in seguito più aprire le porte a un discorso più ampio nelle dovute sedi.

Il test visivo della forma e della temperatura della tua mano vuole partire dal raccontare una cosa fondamentale, ogni corpo umano nasconde dei segreti, non solo agli altri, ma anche a se stessi, cercare di capirsi più in profondità è un promo passo per vivere in armonia e proprio le mani, la loto forma e la temperatura rappresentino alcuni tratti fondamentali della personalità che possono essere associati agli elementi del fuoco e dell’acqua.

Attraverso questa immagine, che riporta le mani contrassegnate da dei segni blu e rossi e gli elementi della terra, si possa scoprire qualcosa di più su se stessi ed è un test molto semplice fa fare perché lo si può provare ovunque.

Iniziamo con il test visivo delle mani

Come si vede dall’immagine le quattro mani riportate evidenziano alcuni punti colorati che rappresentano la temperatura di quelle zone, quelle blu sono le parti fredde, mentre le rosse quelle calde. Tieni a mente questa indizione e iniziamo il test.

Come si vede dall’immagine ogni mano è associata anche a un segno degli elementi della terra, (acqua, aria, terra e fuoco), quello indicato sotto la mano è quello mancante, ovvero la parte della personalità che più necessita di essere esplorata e analizzata, in certi casi che non è stata valorizzata, spesso a rendere più evidente questa mancanza sono proprio le persone che hanno l’elemento opposto.

Il primo passaggio da fare, quindi, è trovare la tua mano tra queste quatto per capire l’elemento associato quindi guarda e tocca la tua mano per percepire i punti di calore e quelli più freddi seguendo le indicazioni dell’immagine.

Hai trovato la tua mano, passiamo alla spiegazione

L’elemento dell’acqua

Generalmente percepite la mano con una sudorazione eccessiva. Questo può significare che sei una persona estremamente emotiva, il tuo cuore è grande e riesci a entrare in empatica con le persone. Questo tipo di personalità vengono anche definite: guaritori, perché sono capaci di dare gioia e allegria alle persone vicine. La parte debole e l’assoluta mancanza dell’elemento fuoco, non ti butti tanto nelle situazioni e non metti mai davanti te stesso nelle situazioni.

L’elemento dell’aria

La tua mano è particolarmente allungata con le dita molto sottili. Se questo è il tuo caso allora significa che sei una persona propensa alla creatività, piena di grazia ed eleganza anche quando si passa attraverso diversi momenti della vita. Questo tipo di personalità vengono anche definite: stregoni, perché hanno il potere di trovare sempre la soluzione per risolvere i problemi in modo rapido e quasi immediato.

Il punto debole è che mancano completamente dell’elemento tessa, quindi legato alla disciplina e perseveranza, per questo le personalità di terra sono essenziali nel loro percorso per dargli ispirazione e tenerli focalizzati.

Elemento di terra

La tua mano è molto grande, spessa e dai palmi allungati. Una delle principali caratteristiche di chi possiede questo elemento è avere una grande preparazione nel proprio campo di specializzazione, dovuto alla disciplina e alla saggezza acquisita nel tempo.

Questo tipo di personalità vengono anche definite: Re, questo vuol dire più che altro che vengono visti come dei leader, le persone seguono istintivamente le personalità di terra perché danno molta fiducia e dimostrano di sapere quello che fanno. Il punto debole e la mancanza dell’elemento di aria non lasciandosi mai andare alla spensieratezza, spesso fissandosi ossessivamente su qualcosa fino a che non si raggiunge l’obiettivo stabilito, questo a discapito di quegli attimi necessari di svago.

Elemento di fuoco

La tua mano ha i palmi generalmente lunghi e le dita sono corte. La caratteristica principale di queste persone ovviamente è la passionalità, la grinta e l’entusiasmo, spesso si lanciano in nuove sfide e grandi obiettivi instancabilmente.

Questo tipo di personalità vengono anche definite: guerrieri, sono dei combattenti della vita, coraggiosi e soprattutto quando si prefiggono un obiettivo è difficile che non lo portino a termine, superando qualsiasi ostacolo. Il punto debole e la quasi totale incapacità di pensare la bene comune, cercando solo di perseguire i propri obiettivi, hanno necessità di trovare un elemento di acqua al loro fianco che ogni tanto li aiuti a ristabilire anche il contatto con le altre necessità intorno a loro.

