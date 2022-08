Eleonora Daniele, lacrime a fiumi per l’annuncio sulla figlia

La figlia di Eleonora Daniele ha raggiunto un “traguardo” davvero particolare, e la mamma non può essere che orgogliosa

Un bel traguardo quello della figlia di Eleonora Daniele: la mamma si è commossa per il risultato della piccola e ha condiviso la sua felicità anche sui social. La piccola Carlotta, di un anno e mezzo, sta facendo ottimi progressi e sua madre non può che esserne felice.

La conduttrice ha cominciato la sua carriera come attrice, per lo più in spettacoli teatrali. Nel 2001 è andata per la prima volta in televisione come figurante in La sai l’ultima? e nello stesso anno ha partecipato al Grande Fratello, col quale ha raggiunto la notorietà.

In seguito è tornata a fare l’attrice in serie come La squadra e Un posto al sole, seguiti poi da Carabinieri 3. Dal 2004 al 2011 ha condotto Unomattina, e in quegli anni è stata conduttrice anche di Miss Italia nel mondo 2007, Ciak… si canta!, la finalissima del Festival di Castrocaro 2008, Estate in diretta e Storie italiane. Eleonora Daniele è iscritta all’ordine dei giornalisti dal 2012, come praticante, e dal 2016 come professionista.

Eleonora Daniele è stata fidanzata con Nicola Maccanico, direttore marketing di una compagnia cinematografica, fino al 2002. La donna è sposata con Giulio Tassoni, un imprenditore romano, dal 2019, col quale faceva coppia fissa da ben 16 anni. La coppia ha una figlia, Carlotta, nata nel 2020. La bambina, come dimostrano le foto condivise anche sui social, è il più grande amore della donna, che non manca mai di sottolineare quanto la figlia sia importante per lei.

La conduttrice è molto legata a Mara Venier, che è stata anche la madrina della piccola Carlotta. La Venier ha dedicato addirittura un post su Instagram in occasione del battesimo, condividendo parole dolci per la figlia di Eleonora.

Eleonora Daniele, emozione per la figlia

Si sa, quando i bambini sono così piccoli ogni passo sembra un traguardo importante. Anche le cose che diamo per scontate sono un enorme risultato per loro, ed Eleonora Daniele lo sa bene: l’ultimo traguardo di sua figlia l’ha fatta addirittura commuovere.

Immerse nel bellissimo mare dell’Argentario, mamma e figlia si sono cimentate nel nuoto: Eleonora Daniele ha deciso di insegnare a Carlotta a nuotare. Il primo tentativo è andato per il meglio: grazie ai braccioli e all’occhio attento di mamma Eleonora, la piccola è riuscita a stare a galla da sola e sguazzare senza paura.

La conduttrice ha sempre reso noto il suo amore per lo sport, in particolare il padel, ma anche esercizi di ginnastica a casa. Carlotta, quindi, non può che stare tranquilla tra le braccia sicure di sua madre.