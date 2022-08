Wanda Nara ‘già nelle braccia di un calciatore sposato’ | dramma del tradimento: crisi con Icardi

Wanda Nara coinvolta in un brutto tradimento: è crisi con Mauro Icardi, si parla di divorzio.

Wanda Nara e Mauro Icardi sono arrivati al capolinea: la loro relazione si sta concludendo e i due hanno già deciso per il divorzio. Si sentiva puzza di crisi già da un po’, ma le ultime indiscrezioni parlano di qualcosa di molto più grave, e di mezzo potrebbe esserci un tradimento.

L’attrice e showgirl argentina è sorella di Zaira Nara, modella e conduttrice. Ha debuttato nel suo paese d’origine come showgirl e nel 2006-2007 ha affiancato Jorge Corona nella stagione teatrale del comico. Wanda Nara ha interrotto la collaborazione dopo pochi mesi a causa degli abusi subiti dall’uomo e da sua moglie.

La showgirl è approdata in Italia dopo il matrimonio con l’ex marito Maxi Lòpex, ex calciatore argentino. Quando lo sportivo è stato acquisito dal Catania, nel 2011, si è trasferito nel nostro paese insieme alla moglie e ai figli. I due si sono sposati nel 2008 e hanno avuto tre figli: Valentino (2009), Costantino (2010) e Benedicto (2012).

I due si sono separati nel 2013 e l’addio è stato burrascoso: i due si sono accusati a vicenda di infedeltà, addossando all’altro le colpe della separazione.

Dopo il suo arrivo in Italia, Wanda Nara ha debuttato a Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco insieme a Pierluigi Pardo, prendendo il posto di Melissa Satta. Nel 2020 è stata tra gli opinionisti del Grande Fratello VIP.

Nel 2014 ha sposato Mauro Icardi, anche lui argentino e compagno di squadra dell’ex marito della donna. È diventata sua procuratrice sportiva e i due hanno avuto due figlie: Francesca (2015) e Isabella (2016).

Negli ultimi giorni ha iniziato a fare il giro della rete un audio sospetto in cui Wanda Nara parlava di divorzio dal calciatore. Icardi, furioso, ha risposto alle rivelazioni. Ecco cosa è successo.

Wanda Nara, tradimenti e divorzi

La notizia sul presunto divorzio tra Nara e Icardi arriva direttamente dall’Argentina. Il programma Los Angeles de la Mañana ha diffuso un audio whatsapp in cui Wanda Nara affermava di voler chiedere il divorzio da Icardi. Di recente, poi, la showgirl era volata nel suo paese e questo aveva insospettito molti.

A diffondere la notizia in tutto il mondo è stato Lucas Bertero durante il programma A la tarde. Il conduttore ha spiegato quale potrebbe essere la causa del divorzio tra i due. “Wanda avrebbe già delle braccia tra cui consolarsi… Parliamo di qualcosa che non è di oggi, se pensiamo a tutti i suoi sporadici viaggi in Argentina per aprire negozi o promuovere i suoi marchi di cosmetici. Alcune fonti mi indicano che ha un flirt con un calciatore sposato” ha affermato Bertero.

La famiglia Icardi, per tutta risposta, è volata a Ibiza in vacanza e il calciatore ha smentito con stizza le voci di una possibile crisi.