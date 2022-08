Melissa Satta, matrimonio in vista. Arrivata la proposta e i dettagli

Duro colpo per Melissa Satta: la dichiarazione inaspettata sui social dell’ex che ha mandato in subbuglio il web e i social. Qual è la reazione dell’ex velina?

Continuano le vicende per Melissa Satta, alle prese con i nuovi sviluppi sentimentali dell’ex marito. Sorprendenti colpi di scena e, forse, rinnovate sofferenze per la bellissima modella, showgirl e conduttrice con la cittadinanza americana. Sono lontani i tempi della sua spensieratezza e allegria nel programma Striscia la Notizia, accanto a Thais Souza Wiggers e Veridiana Mallmann, dal 2005 alla stagione 2007/2008.

Dai primissimi inizi con Teo Mammucari nello show “Mio fratello è pakistano”, Melissa Satta si è fatta conoscere dal grande pubblico partecipando, negli anni, a numerosi progetti televisivi come “TRL On Tour”, insieme ad Alessandro Cattelan, “Primo e ultimo”, “Controcampo”, “Lasciamo cantare!” di Carlo Conti, nel talk show “Kalispéra!” come valletta di Signorini, come concorrente in “Uno Punto su di te!” presentato da Elisa Isoardi e Claudio Lippi.

Dal 2013 al 2018 è con Pierluigi Pardo nel programma di calcio “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”. Numerose e diverse sono le sue partecipazioni in televisione, talk show, varietà ma anche film e svariate attività come modella, grazie alle sue apparizioni in prestigiose copertine e al suo ruolo di testimonial per tanti brand.

Non mancano anche le voci e il gossip sulla sua vita privata. Tra il 2003 e il 2006 intreccia una relazione con Daniele Interrante, mentre più conosciuta è la sua storia con Christian Vieri dal 2006 e il 2011.

Ed è proprio da quest’ultimo anno che la Satta avvia il rapporto sentimentale con Kevin-Prince Boateng, l’ex calciatore milanista. Dalla loro unione nel 2014 nasce Maddox Prince Boateng e nel 2016 a Porto Cervo le due celebrità decidono di sposarsi. Ma la vicenda inizia a prendere la strada degli alti e bassi. Dopo una prima separazione ad inizio 2019, Melissa Satta e Boateng si ritrovano a luglio dello stesso anno. Tornano a dividersi successivamente, per terminare la loro relazione definitivamente nel 2020.

Una vicenda che però ha lasciato le sue conseguenze, anche alla luce di quanto recentemente avvenuto.

Una proposta inaspettata

È Kevin Price Boateng, ex marito di Melissa Satta, a pubblicare gli ultimi aggiornamenti sulla sua storia d’amore con la nuova compagna Valentina Fradegrada. Sembra che le abbia già fatto la proposta di matrimonio prenotando un intero hotel. Non solo. Alcune voci parlano già di fiocco in arrivo: pare che la coppia sia in dolce attesa, dopo che la nuova fiamma del calciatore ha postato una piccola ecografia.

Staremo a vedere la reazione di Melissa e i prossimi sviluppi di questa storia.