Ilary Blasi, un addio lungo un anno: dopo Totti dice stop. La rivelazione fa tremare la tv

Ilary Blasi dice “stop” per almeno un anno. Dopo la rottura con Francesco Totti c’è bisogno di una pausa

Ilary Blasi non ha pace: dopo la rottura con Francesco Totti è “fuggita” in Tanzania con i suoi figli per fuggire al gossip e alle indiscrezioni, ma a quanto pare non è bastato.

Oggi la showgirl si trova di nuovo a fare i conti con le notizie che si rincorrono, i presunti tradimenti e le foto rubate. La donna ha così preso una decisione drastica ma che, pare, l’aiuterà a riprendersi dagli ultimi avvenimenti.

Né lei né l’ex marito hanno commentato la vicenda, e il web continua ad arrovellarsi sui segreti e le cause della rottura. C’è chi sostiene che i due continuino a lanciarsi frecciatine, che sia del veleno dietro l’addio, ma nulla è ancora certo.

Quel che è sicuro è che l’ex calciatore continua a frequentare la casa di Noemi Bocchi: Francesco Totti è stato pizzicato più e più volte, anche in questi giorni, sotto casa della sua nuova fiamma.

Ilary Blasi, dal canto suo, ha bisogno di proteggersi dalla tempesta che ormai da diverse settimane si sta abbattendo su di lei e sulla sua famiglia. L’intento è, ovviamente, anche quello di rimanere vicina ai suoi figli, per fare in modo che vengano colpiti il meno possibile dalle conseguenze della separazione.

Pensare che non troppi mesi fa Ilary Blasi aveva smentito le voci di una crisi sia nel salotto di Verissimo che a Belve, programma condotto da Francesca Fagnani. Ai microfoni delle due trasmissioni aveva negato con stizza le indiscrezioni che vedevano la crisi tra lei e Totti, e aveva affermato che tra loro non c’era niente che non andasse.

Poi, però, è successo qualcosa e le sue affermazioni sono state smentite dai fatti. Colpa di un accordo non rispettato da parte dell’ex marito o c’è sotto qualcos’altro? Mentre si cercano risposte, la showgirl ha deciso di dire “stop”.

Ilary Blasi e lo stop di un anno

Ilary Blasi è stanca e dice “basta”: la showgirl ha deciso di prendersi una pausa di almeno un anno dalla televisione. A riportalo è Dagospia, secondo cui Ilary Blasi vuole allontanarsi dal suo lavoro per un periodo piuttosto lungo.

La sua volontà, al momento, è di mantenere il silenzio stampa, e sarebbe difficile non incappare in domande scomode se tornasse a partecipare o condurre trasmissione.

La showgirl sente di avere bisogno di un periodo in cui riprendersi, riflettere e capire come affrontare al meglio la separazione. Ora non è pronta a parlare al pubblico della sua storia, così come non lo è Francesco Totti.