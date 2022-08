Joe Bastianich, tutto sulla ex fidanzata. È finita malissimo

Joe Bastianich e la sua ex che ha partecipato a Uomini e donne, tutto sul rapporto tra i due.

Cosa c’entrano Joe Bastianich e Uomini e donne? Assolutamente nulla in apparenza se non fosse che lo chef, ex giudice di Masterchef ha avuto una relazione con una dama di Uomini e donne.

Di Joe Bastianich sappiamo tutto e la sua fama è cresciuta dal primo giorno che, in veste di giudice di Masterchef ha cazziato un concorrente della trasmissione con il suo accento americano e la sua intransigenza. Ma l’imprenditore gastronomico non è soltanto esperto di cucina, è anche un musicista che ultimamente ha girato il Paese con la sua chitarra per qualche concerto. Insomma le sue doti sono gli assi vincenti per far girare la testa a tutte e, infatti molte sono cascate nel suo fascino.

Bastianich non è sempre stato uno scapolo incallito, anzi è stato sposato anche se poi il matrimonio si è purtroppo concluso con il divorzio. Molte storie gli sono state attribuite come spesso capita ai personaggi famosi ma sicuramente una storia certa è stata quella con una ex concorrente di Uomini e donne. Ecco di chi si tratta.

Joe Bastianich e la dama

Tra le sue esperienze televisive, oltre ai programmi di cucina, si annovera anche la partecipazione come giudice di Italia’s Got Talent e perfino di XFactor, proprio per la sua conoscenza musicale di cui vi abbiamo parlato, altro talento di Bastianich oltre a quello culinario. Dalla ex moglie Deanna, ha avuto tre figli e naturalmente dopo il divorzio si è parlato tanto delle possibili altre relazioni dell’imprenditore e musicista. Ma come abbiamo detto l’ultima fidanzata accreditata di Joe Bastianich è stata un’ex dama di Uomini e donne, il dating show più famoso della Tv.

Roberta Ruiu è il nome della ex corteggiatrice di Uomini e donne con cui Bastianich ha avuto una relazione ufficiale, lei faceva parte di una band e quindi era già conosciuta prima ancora di partecipare al programma condotto da Maria De Filippi. A unirli quindi è stata la musica e non la televisione.

Oggi Roberta si occupa di moda e in questo percorso professionale ha raggiunto un certo successo e ha stretto diverse collaborazioni. Forse non sapete che al tempo della relazione con Bastianich, Roberta era sposata e il suo matrimonio naufragò proprio a causa della relazione con l’ex giudice di Masterchef con il quale per altro si sono lasciati in un secondo momento, mettendo fine al loro rapporto.

Roberta Ruiu oggi vive una nuova relazione e come abbiamo detto si occupa di moda e sembra aver dimenticato le precedenti relazioni per vivere serenamente questo periodo virtuoso della sua vita che le dà molte soddisfazioni soprattutto professionali, oltre che sentimentali.