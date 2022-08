Che fine ha fatto Veridiana, la ex velina? La sua vita completamente stravolta, ecco cosa fa adesso

Dopo essere diventata una delle veline più famose della televisione italiana Veridiana è completamente sparita dalle scene. La sua vita è totalmente cambiata.

Tra le tante veline che si sono susseguite nei lunghissimi anni del Tg satirico Striscia la Notizia, una tra le più indimenticabili è stata proprio la biondissima Veridiana Mallmann.

Con la sua bellezza e simpatica ha saputo conquistare il pubblico di Canale 5 che negli anni Novanta fece impazzire e innamorare il pubblico al fianco della sua collega bruna, un’altra tra le veline più famose del programma, Melissa Satta.

Per quanto la Satta nel tempo abbia continuato a far parte del mondo dello spettacolo, anche se non in prima linea, ma sempre al centro dell’interesse mediatico, invece di Veridiana si sono perse le tracce. Da quando ha finito di ballare sul famoso palco di Striscia di lei si è saputo ben poco, ma che fine ha fatto la bella velina bionda?

Veridiana Mallmann è sparita dalla televisione

Classe 1986, Veridiana nasce a Santa Clara do Sul, Rio Grande do Sul, Brasile, all’età di soli 22 anni diventa una delle veline più famose del programma di punta di Mediaset che dagli anni Ottanta tiene incollati i telespettatori.

Dopo il suo percorso a Striscia la Notizia, che la porta alla grande notorietà, decide di prendere parte al cast dell’Isola dei Famosi come naufraga nel 2008 quando il programma era ancora condotto da Simona Ventura.

Dopo questa esperienza di lei si sono completamente perse le tracce in televisione, soltanto uno scandalo l’ha portata nuovamente alla ribalta poco dopo, ovvero la relazione con Leonardo Tumiotto, proprio nata all’interno del programma ma finita in seguito nel 2011. Dopo di che il silenzio.

Ma che fine ha fatto la velina bionda Veridiana?

La vita di Veridiana è completamente stravolta rispetto a quella di prima, non ha più nulla a che fare con il mondo dello spettacolo e il suo lavoro è totalmente diverso.

Ci sono stati davvero molti cambiamenti nel suo percorso, uno tra tutti la ex velina bionda ha trovato l’amore della sua vita, si è sposata con il noto imprenditore italiano Simone Giancola nel 2014 e insieme hanno anche deciso di aprire un’attività che gestisce la ex modella.

Allontanandosi dai riflettori ha deciso di dedicarsi al mondo della cosmesi e a ha lanciato una linea di autoabbronzanti innovativi, la stessa ha deciso di parlarne, “Non lavoro più nel mondo dello spettacolo, ma continuo a vivere a Milano! Con Simone Giancola ho lanciato una linea di autoabbronzanti di nuova generazione, assolutamente innovativi e dall’effetto naturale”.

Così Veridana ha deciso che il mondo dello spettacolo non faceva affatto per lei e ha preferito dedicarsi all’imprenditoria, infatti afferma che non le mancano per niente le luci dei riflettori puntati su di lei e che invece la sua azienda le da molte soddisfazioni, oltre che più certezze e stabilità.