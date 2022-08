Francesco Totti: la relazione con Noemi Bocchi è seria e pubblica, ormai con una certa quotidianità

Sembra ormai che non ci siano più molti dubbi sul fatto che tra Noemi Bocchi e Francesco Totti ci sia una relazione seria e non una scappatella, le foto raccontano una storia molto precisa di una coppia che sta iniziando una storia.

La notizia è stata lanciata da Dagospia e racconta una realtà che sta prendendo sempre più piede nella storia che è stata narrata finora tra Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi, che stia diventando qualcosa di serio?

Proprio il magazine di gossip ha riportato le nuove immagini che vedono l’ex campione della Roma andare a casa della Bocchi la sera e uscirne la mattina seguente, tutto questo senza più il timore di essere ‘beccato’ dai paparazzi, quindi come se volesse cercare di riportare un po’ di normalità dopo un mese (o forse più) di totale confusione anche dal punto di vista mediatico.

La immagini pubblicate da Chi non sono più quelle di due amanti che sfuggono i paparazzi in cerca di una privacy difficile tra trovare se ti chiami Totti di cognome, ma di una neo coppia, non ancora pronta a fare il grande passo, ma abbastanza intima da passare molte ore insieme anche con i figli della donna assumendosi, per giunta, il rischio di essere fotografati e messi in pasto al pubblico sovrano.

Si può ormai parlare di coppia Noemi e Francesco?

Si può dire che ci siano davvero pochi dubbi rispetto al fatto che Francesco abbia una relazione con Noemi Bocchi, quella che fino a poche settimane fa veniva definita la presunta amante, a oggi sembrerebbe proprio essere la nuova fidanzata.

Una relazione, tra l’altro, dai contorni molti limpidi e nemmeno clamorosi. Infatti, da quanto riportato sembrerebbe che l’ex calciatori passi le giornate a casa sua, con i figli e solo la sera, verso le 21.30, perfetto orario di cena, vada a casa della Bocchi e lì ci resti fino alle 10.40 della mattina successiva, una narrazione molto semplice di una storia che si sta costruendo con cautela dove non si ha ancora quella confidenza per passare insieme intere giornate, ma si ha voglia di viversi poco per volta per imparare a conoscersi e a integrarsi nelle rispettive famiglie.

Sembrerebbe infatti che Totti stia entrando in sintonia con i figli della bella trentaquattrenne romana, tanto che proprio la piccola Isabel pare aver raccontato alla madre di aver fatto amicizia con i figli della Bocchi.

Per quanto sia difficile ma non impossibile, si riesce a percepire qualcosa da Francesco, nonostante in questo ultimo periodo abbia deciso di tenersi totalmente lontano dai riflettori rinunciando anche a eventi sportivi come il torneo di Paddle a Formentera con cui doveva andare insieme ad alcuni suoi ex colleghi calciatori. Invece per quanto riguarda Noemi sembra impossibile carpirne qualche segreto o emozione.

Noemi Bocchi è un muro impenetrabile

Quello che abbiamo capito di Noemi Bocchi fino ad adesso è che è impossibile capire chi è Noemi Bocchi. La donna è un muro impenetrabile, anche dalle foto rubate di Chi sembra non trasparire nessuna emozione.

Nonostante la situazione le sia arrivata addosso come uno tsunami non capita mai di vedere del fastidio o del timore nell’essere finita nell’occhio del ciclone, ma nemmeno della gioia, insomma è veramente una rocca inespugnabile, come i suoi blindatissimi social.

Forse, essendo che la relazione con Totti andava avanti da tempo, si è preparata a questo momento così da non farsi travolgere? Possibile, tanto che quando incrocia gli obiettivi dei fotografi il suo volto è impassibile, consapevole e attento a fare in modo che nulla possa essere oggetto di ulteriori indiscrezioni.

Più che una nuova relazione sembra un lavoro a tempo pieno, forse con il tempo potrà o vorrà lasciarsi più andare, adesso la situazione è decisamente molto delicata.