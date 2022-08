Maria De Filippi, dramma per la conduttrice: “Troppo dolore, non so se avrò la forza”

Maria De Filippi si lascia andare a una confessione dolorosa e carica di paura che ha sconvolto i fan.

Siamo abituati a vederla sempre seria, con quell’alone di donna forte che la contraddistingue, ma Maria De Filippi è umana e, sebbene non si apra così spesso, quando lo fa è in grado di emozionare tutti. In una delle ultime interviste ha svelato un segreto che ha sconvolto i fan, una paura che l’attanaglia da diversi anni.

Nata a Milano il 5 dicembre 1961, è arrivata in TV lavorando come conduttrice di Amici, ottenendo sempre più notorietà e apprezzamento durante gli anni. Tra i programmi più famosi e di successo da lei condotti ci sono Uomini e Donne, C’è posta per te, Temptation Island, Tù sì que vales, Italia’s got Talent e Amici di Maria De Filippi, più conosciuto del suo omonimo d’esordio.

Mediaset non sarebbe proprio la stessa senza di lei: la conduttrice ci ha regalato e continua a regalarci momenti indimenticabili con le sue trasmissioni. La sua abilità nel gestire gli ospiti non è passata inosservata ai più, tanto che è diventata uno dei volti di punta dell’emittente.

Maria De Filippi è sposata con Maurizio Costanzo, giornalista e conduttore. I due si sono sposati nel 1995. La conduttrice è diventata così la quarta moglie dell’uomo, e i due sono inseparabili dal 1990, anno in cui si sono fidanzati. La coppia non ha figli biologici, ma ha adottato Gabriele nel 2004. Il ragazzo oggi ha 30 anni.

I due hanno dovuto lottare molto con la famiglia di lei, che non voleva che frequentasse Costanzo. Il motivo era la grande differenza di età (24 anni). La rivelazione della conduttrice riguarda proprio il marito: le sue parole, cariche di dolore, hanno emozionato i fan della donna, e non solo.

Maria De Filippi, la confessione shock

Maria De Filippi si è confessata al settimanale Oggi e ha parlato anche del marito Maurizio Costanzo. In una delle poche volte in cui si è trovata lei dalla parte dell’intervistato, la conduttrice ha rivelato una sua enorme paura, qualcosa che la tormenta e le scatena vero e proprio panico.

La conduttrice sarebbe terrorizzata dalla morte. Nonostante la corazza che ha attorno, Maria De Filippi non è di certo immune alle paure. “Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune agli ostacoli e alle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte” ha detto col cuore in mano.

La paura di perdere le persone care è ciò che la fa stare sveglia di notte. La conduttrice, come ha rivelato, non è mai riuscita a superare il lutto del padre: ha solo sepolto il dolore in fondo all’anima. Ora la paura è per il compagno, che ha affermato di volere la moglie accanto a lui negli ultimi momenti, e di poterle stringere le mano.

Maria De Filippi non ha tardato a rispondere: “Non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita”.