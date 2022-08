Alfonso Signorini, la drammatica malattia mortale, “quel poco che mi resta da vivere”

Una frase detta in trasmissione al GF Vip ha portato a una rivelazione drammatica, Alfonso Signorini ha una terribile malattia.

Diventato nel tempo da opinionista a uno dei conduttori più amati della televisione, Alfonso Signorini, storico direttore del settimanale di cronaca rosa Chi, ha fatto molto preoccupare per le sue condizioni di salute e la notizia è allarmante. Lo stesso famoso conduttore, dopo l’uscita di alcune indiscrezioni, ha deciso di parlare della gravissima malattia mortale con cui deve combattere.

Siamo ansiosi di vederlo tornare sul piccolo schermo a settembre con la nuova edizione del Grande fratello Vip, pian piano stanno saltando fuori i nomi dei partecipanti, anche se sono arrivate già un paio di cocenti delusioni.

Nonostante questo settembre e vicina e Alfonso Signorini sta già preparando giacca e papillon per le tante serate che lo attendono per la settima edizione del GF Vip, che a sua detta sarà davvero incredibile e ricca di sorprese.

Il dramma della malattia di Alfonso Signorini

Negli ultimi anni Alfonso Signorini ha dimostrato di essere molto capace al timone del reality di Canale 5 anche se inizialmente non aveva tanto convinto, con il tempo il pubblico si è particolarmente affezionato, certo non sono mai mancate le polemiche.

Per esempio quando si è scatenato un vero polverone mediatico quando ha pronunciato una frase particolarmente infelice rispetto al tema tanto caldo quanto delicato dell’aborto, essendo soprattutto l’Italia un Paese palesemente antiabortista, quindi lanciare un messaggio del genere sulla tv generalista può diventare molto dannoso.

Signorini disse, “Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma…”. Una frase talmente controversa che addirittura la società di produzione Endemol decise di prenderne le distanze scrivendo subito un comunicato stampa che riportava, “Nella puntata di ieri del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione […]”.

Una brutta parentesi che in definitiva si è chiusa con un nulla di fatto perché pare che non siano arrivate altre parole dal conduttore. Di questioni spinose durante il Grande Fratello ce ne sono a bizzeffe, tanto che proprio durante un’altra puntata della scorsa edizione è stata pronunciata una frase, sempre da Signorini, che aveva terrorizzato i telespettatori sulle sue condizioni di salute, lo stesso ha detto, “Per quel poco che mi resta da vivere”.

Una frase agghiacciante che ha subito fatto emergere preoccupazione così hanno da immediatamente iniziato a uscire speculazioni e un esperto del settore gossip, investigatore social, ha lanciato la bomba dichiarando, “Signorini lo ha detto ironicamente ma anche sul serio. Ha la leucemia Alfonso e non gli restano tanti anni purtroppo. Giacomo Urtis è un suo grande amico ed ha sorriso (gli vuole bene e conosce la verità)”.

Gelo! Soprattutto perché è arrivata in seguito anche la conferma della malattia proprio dall’interessato che ha confermato pubblicamente di soffrirne, rassicurando però tutti dichiarando che è riuscito a uscirne scongiurando il pericolo di vita, ma ovviamente non smette di tenere le sue condizioni di salute sotto controllo.