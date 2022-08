Francesco Totti e Noemi Bocchi escono allo scoperto. Le foto in spiaggia non lasciano più dubbi

Arrivano le prime fotografia in spiaggia pubblicate dal settimanale Chi che non lasciano più molti dubbi sulla relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Siamo ormai a oltre un mese dall’annuncio bomba che ha visto la separazione di una delle coppie più amate dello showbiz italiano di Ilary Blasi da Francesco Totti e nel mare magnum di informazioni, indiscrezioni, notizie che abbiamo ricevuto dalle varie fonti, vicine e lontane dalla coppia, è saltato fuori sin da subito un nome tra tutti, quello di Noemi Bocchi, la flower designer con la quale il Pupone sembra portare avanti una relazione clandestina da tempo.

Galeotte furono infatti le fotografie pubblicate dal settimanale Chi che vedevano proprio l’ex calciatore trovarsi sotto casa della donna insospettendo subito l’opinione pubblica, da quel momento sono iniziate a circolare le voci che ci potesse essere qualcosa tra i due, con conseguente comunicato stampa da parte di Ilary e lo stesso calciatore che annunciavano la definitiva separazione.

Adesso, dopo che abbiamo avuto sempre più notizie riguardo questa nuova coppia che sembrava nascondere molti di più di quello che sembrava inizialmente, arrivano le prime foto che li vedono insieme.

Francesco Totti e Noemi beccati in spiaggia per la prima volta

Ormai come tutti sanno Totti si trova a Sabaudia nella villa di famiglia con i figli per passare qualche giorno in spensieratezza prima di tornare alla vita nella capitale, nel frattempo proprio Ilary, che inizialmente era volata in Tanzania con i ragazzi e poi ha fatto un primo periodo proprio nella località marittima, prima di lasciare le chiavi di casa al marito con un saluto freddo e distaccato, adesso si trova a trascorrere qualche giorno in compagnia sulle Dolomiti.

Quello che ha davvero insospettito definitivamente tutti è che la Bocchi abbia deciso proprio di prendere una casa per le vacanze a cinque minuti di macchina da dove Totti si trova con i figli, una situazione insolita visto che la vede abbandonare la sua amata Sardegna, dove ha trascorso le ferie negli ultimi anni per avvicinarsi il più possibile a Francesco.

Si è parlato anche di una gravidanza della Bocchi e che il pargolo fosse proprio del pupone, ma a oggi non sono arrivate altre indiscrezioni, anzi, proprio le foto pubblicate da chi che la vedono sul bagnasciuga non sembrano confermare questa tesi, la donna mostra un fisico incredibile non sembra esserci accenno di nessun pancino sospetto.

Le foto pubblicate da Chi sembrano confermare proprio la tesi che i due ormai sono pronti a uscire allo scoperto, anche se pare ci sia una clausola voluta da Ilary che prevede che non possano farlo fino a che le pratiche per il divorzio non sono concluse, quindi visto che sembrano essere ormai in dirittura d’arrivo potrebbe volerci molto poco per arrivare ad avere le risposte che aspettiamo ormai da più di un mese.

Nel frattempo, invece, per scoprire se la Blasi avrà preso la decisione di trasferirsi a Milano, potremmo avere riscontro molto presto, visto che tra non molto, con l’inizio di settembre, riprenderanno i palinsesti televisivi e lei è una delle regine indiscusse di Mediaset.