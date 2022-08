Ilary Blasi confessa “È umiliante…”. Parole che non lasciano molti dubbi sulla separazione con Totti

Ilary Blasi ha confessato alcune questioni particolarmente private e personali sul matrimonio con l’ormai ex marito Francesco Totti e lasciano riflettere.

In molti stanno aspettando che proprio i due protagonisti della vicenda decidano di parlare apertamente e raccontare la loro versione, fino a oggi sono stati in tantissimi a dire la propria sulla separazione dell’anno tra Ilary Blasi e Francesco Totti, ma dai diretti interessati ancora nessuna parola dopo il doppio famoso comunicato stampa per ufficializzare la situazione.

Pare però che sarà necessario aspettare ancora un bel po’ di tempo prima di avere questa intervista, visto che Ilary sembra aver stabilito che non apparirà in televisione fino alla prossima edizione dell’Isola dei famosi, ma non solo.

Proprio per tenere maggiormente sulle spine, o per far sbollentare il grande clamore che sta circolando intorno alla notizia, proprio la famosa conduttrice, oltre a essere partita subito dopo aver sganciato la bomba, ha ricevuto anche moltissime richieste da parte di vari programmi televisivi, e non solo, per avere l’esclusiva di una intervista dopo la separazione, ma sembra averle rifiutate tutte.

Nonostante questa clamorosa intervista vedrà la luce probabilmente tra molti mese, è saltata all’opinione pubblica una sua passata chiacchierata che, letta con gli occhi di oggi, appare illuminante su tutto quello che è successo, infatti Ilary in un momento di apparente calma prima della tempesta, aveva rilasciato alcune dichiarazioni molto intime e private sul rapporto con il suo ormai ex marito Francesco Totti, che hanno tutto l’aspetto di frecciatine al vetriolo.

Le parole di Ilary sul matrimonio con Francesco sono durissime

Dopo l’annuncio della separazione Francesco e Ilary hanno da subito preso strade completamente diverse, lei è partita per una lunga vacanza tra la Tanziania, Sabaudia dove ha poi lasciato le chiavi della villa di famiglia a Totti per stare un po’ con i figli e adesso si è spostata sulle Dolomiti.

Francesco inizialmente aveva tenuto un profilo molto basso stando a Roma, adesso si trova al mare ma a pochi minuti da lui proprio Noemi Bocchi ha preso una casa per le vacanze. Inoltre proprio l’ex calciatore è stato beccato dal settimanale Chi uscire di casa la sera verso le 9 per andare a casa dello Bocchi e rientrare la mattina alle 10.45, alcuni scatti riportati dal giornale lo hanno immortalato mentre esce in scooter da casa della donna.

Ma oltre a questo i due non si sbilanciano su quella che potrebbe essere una relazione, pare che ci sia un accordo tra Totti e la Blasi che prevede di non rivelare la storia tra con l’altra donna fino a quando la causa legale per il divorzio non sarà conclusa.

Ma proprio Ilary durante un’intervista aveva rivelato alcuni dettagli della sua vita con Totti che al tempo erano parsi ironici, mentre ora hanno tutto un altro sapore: amaro.

L’intervista di Ilary è rivelatrice

Anche se in molti la chiedono, l’intervista con Ilary post matrimonio arriverà dopo l’Isola dei Famosi, anche per l’annuncio ha aspettato che fosse finita l’edizione precedente, questo per evitare che le sue questioni personali potessero influire sul reality nonostante forse i problemi fossero iniziati molto prima.

Però spunta un’intervista del 2020 quando ospite da Fabio Fazio a Che tempo Che Fa, alle domande sempre piccanti del conduttore Ilary aveva risposto in modo ironico, ma adesso sembra davvero ambiguo.

Riguardo al matrimonio la conduttrice aveva ammesso qualcosa tra le righe, prima di tutto aveva chiarito che trova “umiliante’ essere definita la moglie di Totti, questo perché si è costruita una carriera e lavorato duramente ed essere definita solo per essere la compagna di qualcuno è avvilente.

Entrando più nella sfera intima ha poi detto rispondendo alla domanda se preferisse sesso o cibo, ha confessato di preferire il secondo e riguardo a un eventuale nuovo nascituro ha risposto che non aveva intenzione di farne altri, ma che se Totti ne avesse voluti ancora avrebbe fatto meglio a trovare un’altra donna.

Al tempo erano sembrate parole molto ironiche, ma se dietro ci fosse già stata l’ombra di una crisi tra i due? Le parole espresse sono molto rivelatrici.