Ilary Blasi in vacanza sulle Dolomiti, ma non è sola. Single ecco con chi sta passando l’estate

Ilary Blasi ha scelto le Dolomiti per fuggire dal caos di Roma, ma non è sola. Ecco con chi è partita.

Dopo la Tanzania, Ilary Blasi ha fatto un cambio radicale di meta e si è rifugiata sulle Dolomiti. In cerca di aria pulita per liberare la mente o solo di un po’ di fresco? Forse tutti e due. La showgirl è partita di nuovo, lasciando i figli a Roma, ma anche questa volta non è sola in vacanza.

Mentre Francesco Totti si gode i figli su litorale laziale, Ilary se ne va sulle Dolomiti per passare gli ultimi giorni di vacanze estive e allontanarsi ancora dal gossip e dalle indiscrezioni sempre più infuocate. L’ex coppia avrebbe scelto una separazione lampo con negoziazione assistita per chiudere al più presto il divorzio, ma sembra che gli accordi non siano ancora stati raggiunti. Ilary, allora, se n’è andata sulle montagne per pensare, con la speranza di chiudere tutta la questione a settembre.

La showgirl è stata vista a Cortina d’Ampezzo e Dobbiaco, luoghi meravigliosi dove potersi rilassare. Ilary si è poi diretta anche a Lago di Braies, per poi proseguire con la passeggiata al Passo Nuvolau. Il punto panoramico regala uno spettacolo mozzafiato: la donna non si sta facendo mancare proprio nulla.

Nel frattempo Noemi Bocchi ha raggiunto Totti al mare, rinunciando alle sue solite vacanze in Sardegna. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: l’ex calciatore ha già presentato la sua nuova compagna ai figli? Oppure i due continuano a vedersi “clandestinamente”, mantenendo segreta la loro relazione?

Ormai chiunque è a conoscenza della nuova coppia; resta da capire se il padre abbia già deciso di ufficializzare la cosa con la famiglia o se stia ancora aspettando.

Ilary Blasi in vacanza, ecco con chi è

La meta da sogno di Ilary Blasi è ottima per tornare in pace con sé stessi e ritrovare la calma, ma la showgirl non è da sola in questa sua vacanza. Dopo la settimana passata in Tanzania coi figli, la donna ha cambiato compagnia.

Si tratta in questo caso di una villeggiatura tutta al femminile: Ilary è con le sue sorelle Silvia e Melory. Le donne hanno accompagnato la showgirl sulle Dolomiti, e ora le tre si stanno godendo il meritato riposo. La comprensione delle sorelle è una delle cose più preziose al mondo, e Ilary è fortunata ad avere due persone così vicine, pronte a supportarla.

Tutti i drammi sono rimandati a settembre: ora per Ilary Blasi c’è solo quiete e isolamento, lontano dal caos cittadino e dalle velenose indiscrezioni.