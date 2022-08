Il Grande Fratello Vip 7 è stato bloccato, spunta la amara verità sulla data

Come ogni settembre il pubblico attende con impazienza che i riflettori si accendano nella casa del Grande Fratello Vip, questa settima edizione però sta subendo un grave colpo, è stata bloccata e non inizierà il 12 settembre come si pensava.

Uno dei programmi di punta di Mediaset è senza dubbio il Grande Fratello Vip, arrivato ormai alla sua settima edizione e capitanato da Alfonso Signorini, solitamente la porta rossa si apre per i concorrenti con l’inizio di settembre, che è anche il mese in cui i vari palinsesti prendono vita con la programmazione schedulata durante il periodo estivo.

Tutti si aspettavano che il Grande Fratello Vip 7 riprendesse il suo nuovo ciclo con il 12 settembre la è arrivata notizia che il format è stato bloccato, qualcosa è andato storto.

La scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha fatto davvero numeri incredibili, per questo Canale 5 tiene il reality come fiore all’occhiello del suo palinsesto, lo scorso anno ha registrato numeri incredibili ampliando il numero dei suoi telespettatori, questo anche grazie ai Vip che si sono prestati a fare da concorrenti (certo non gratis) e alla ottima conduzione, portando così un risultato di share per la puntata conclusiva, andata in onda a marzo 2022, a totalizzare il 26,06% tenendo incollati agli schermi circa circa 3.659 milioni di telespettatori.

Quindi obiettivo della rete è bissare se non di più questo risultato incredibile, per questa ragione da tutta l’estate dietro le quinte del programma si lavora alacremente per affinare tutti i dettagli, scegliere il cast, che come ha detto Signorini, sarà incredibile e ultimare le ultime procedure per dare il via alla grande macchina.

Però pare che invece i telespettatori, ansiosi di vedere la nuova stagione, prenderanno una brutta cantonata, purtroppo il Grande Fratello Vip ha ricevuto un forte stop e non inizierà quando previsto, quindi chi lo sta aspettando con ansia dovrà tenere a bada la curiosità.

Secondo le ultime indiscrezioni il programma attesissimo di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini non inizierà come era stato stabilito con il 12 settembre ma slitterà di parecchi giorni lasciando tutti a bocca asciutta.

Nonostante non siano stati rivelati per l’esattezza i dettagli specifici di questo ritardo, pare che la porta rossa si aprirà il 19 settembre facendo entrare gli attesissimi Vip, non ancora tutti svelati.

Se la data dovesse essere confermata e non dovesse slittare ancora più avanti allora potremo vedere alcuni concorrenti che sembrano essere certi, come George Ciupilan, volto noto de Il collegio, la cantante Chadia Rodriguez, Ginevra Lamborghini, sorella della musica Elettra, Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi, ex protagonista di Temptation Island.

Aspettiamo molte conferme da questa attesissima settima edizione del Grande fratello Vip.