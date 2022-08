Michelle Hunziker, “quando arrivi al fondo…”. Confessione che lascia tutti senza parole

Michelle Hunziker ha deciso di aprirsi completamente con chi la segue con passione e di lasciare un messaggio forte, ha attraversato periodi davvero oscuri e dolorosi.

Quest’anno abbiamo assistito ad alcune separazioni che ci hanno lasciato senza parole, forse dopo la bufera scatenata dalla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi qualcuno si stava dimenticando che a inizio anno siamo venuti a conoscenza della decisione di divorziare di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Un periodo di grande trambusto che ha visto la coppia nell’occhio del ciclone per cercare di capire le motivazione che hanno portato i due a decidere di allontanarsi dopo tanti anni di relazione e due figlie. Un periodo difficile per entrambi che infatti non hanno mancati di raccontarsi addolorati, a volte infastiditi, da quello che stava succedendo.

In seguito Michelle ha ritrovato un po’ di serenità e il sorriso insieme al nuovo amore, il chirurgo sardo Angiolini, con il quale sembra aver trovato un buon equilibrio.

Negli anni la famosa conduttrice ha dovuto superare dei periodi davvero duri, come la stessa ha raccontato, agli inizia degli anni duemila, è entrata in una setta dove le avevano fatto il lavaggio del cervello portandola ad azioni controverse, come l’allontanamento da tutti i suoi affetti.

È stata la figlia Aurora, al tempo solo una bambina, a riportarla sulla retta via facendole capire che doveva stare accanto alle persone che amava e che la amavano. Una brutta situazione dalla quale è riuscita a uscire, però negli anni ha dovuto affrontare moltissime critiche, attacchi non solo verso di lei ma anche verso la sua famiglia, così proprio in questi giorni ha deciso di lanciare una frecciatina che mette a tacere tutti.

Durante queste vacanze è andata in Sardegna con il suo compagno per scoprire il territorio, i due non stanno facendo solo vita da mare, ma vanno alla scoperta dell’entroterra e delle sue meraviglie storiche. Come per esempio le rovine del Pozzo Sacro di Santa Cristina a Paulilatino in provincia di Oristano, una vera meraviglia architettonica quasi rimasta invariata negli anni (circa 1.500-1.200 a.C).

Ha usato proprio lo sfondo di questa suggestiva cornice per mandare un messaggio, risalendo la lunga scalinata del tempio che la portano in superficie, rinomato per i suoi giochi prospettici e le forme costruite con grande precisione, si è fatta scattare una foto mentre cammina dal buio vero la luce è ha scritto, “Quando sei scesa fino in fondo, risali… sempre… e sarai sempre piena di energia rinnovata”.

In molti hanno interpretato questo suo messaggio come voler rappresentare una rinascita spirituale, che abbatte tutto quel muro di haters e cronaca che spesso cercano di affossarla.

Adesso Michelle sta bene, è felice e vuole godersi questa serenità nonostante in passato sia dovuta passare in mezzo alle tenebre per ritrovare se stessa.