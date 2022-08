Lino Banfi, il terribile dramma del tumore: dito puntato contro i media, ecco perché

Rosanna Banfi, figlia dell’attore Lino Banfi, ha condiviso una foto su Instagram assieme a suo padre, raccontando del tumore. Ecco cos’ha detto

Nonostante la sua riservatezza, Lino Banfi si è aperto sulla terribile malattia che ha colpito sua moglie Lucia. I due sono uniti da un profondo amore, tanto che l’attore ha chiesto a Papa Francesco di pregare insieme a lui per farli morire insieme.

La sofferenza del comico e attore è tanta, ma l’amore per la moglie è più forte. Anche la figlia, molto legata ai suoi genitori, ha condiviso un momento molto importante per lei, ricordando la sua malattia.

Lino Banfi e Lucia Zagaria si sono conosciuti da molto giovani a Canosa di Puglia e hanno vissuto un vero e proprio colpo di fulmine. I due si sono sposati nel 1962 e non si sono mai lasciati, supportandosi a vicenda.

La donna è sempre rimasta vicina al marito, accompagnandoli nella sua carriera e supportando successi e insuccessi, senza mai tirarsi indietro. Ora che la malattia l’ha colpita, è l’attore a doverle stare accanto e aiutarla.

Lucia Zagaria è infatti malata di Alzheimer, la terribile patologia neurodegenerativa che la sta allontanando dal marito. Lino Banfi continua a starle accanto ogni giorno, scherzando con lei della situazione e nascondendo dietro un sorriso l‘immenso dolore che si porta dentro. L’attore non parla spesso della situazione vista la sofferenza che gli sta portando.

I due sono talmente legati che desiderano morire insieme, perché “Se muori prima tu, io non ce la faccio“. Parole che colpiscono nel profondo e mostrano quanto forte sia il sentimento che li unisce.

Dal loro matrimonio sono nati due figli: Walter Zagaria e Rosanna Banfi. Del figlio non si conosce molto, essendo molto chiuso riguardo la sua vita privata. La figlia Rosanna, invece, ha deciso di seguire le orme del padre ed è diventata un’attrice. Proprio lei ha condiviso la sofferenza del tumore che l’ha colpita.

Lino Banfi, la figlia Rosanna e il tumore

Rosanna Banfi ha dovuto combattere contro un terribile tumore che l’ha tormentata per anni, e di recente ha condiviso un ricordo sulla malattia. L’attrice è stata colpita da un cancro al seno, per il quale è stata operata con successo. La donna è poi diventata testimonial per sensibilizzare sulla prevenzione della malattia.

Il post condiviso su Instagram riporta una foto di lei e suo padre risalente a 13 anni fa, quando era nel pieno delle cure per il tumore. Al tempo aveva accusato i media che si erano interessati a lei e alla sua carriera solo dopo aver saputo della malattia.

“Ricordo che in quel momento ho pensato: ‘mi doveva venire un tumore per essere riconosciuta come attrice?‘, ma da personaggio dello spettacolo ho capito che fa parte del gioco e ho sfruttato i riflettori puntati su di me per parlare di prevenzione ed essere utile agli altri”.

Rosanna Banfi ha pubblicato una foto con suo padre Lino per ricordare il suo percorso e la sua lotta, e continuare a porre l’attenzione sulla malattia.