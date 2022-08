Ilary Blasi e il danno a Francesco Totti. “L’avrei ammazzata”, una verità scottante

Una separazione che sta tenendo acceso l’interesse mediatico di questa estate, la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti non smette di rivelare retroscena inaspettati.

Una delle notizie che sta scaldando sempre di più le temperature di questa calda estate 2022 è proprio la separazione eclatante tra l’ex calciatore della Roma Francesco Totti e la famosa presentatrice televisiva Ilary Blasi. La loro rottura ha iniziato a portare gli strascichi di illazioni, persone che hanno voluto raccontare la propria versione, verità nascoste e nuove relazioni bollenti.

Tra le tante storia raccontate, ormai è diventato davvero difficile capire la verità su quello che è successo tra i due, la voce più persistente rimane quella legata alla relazione che avrebbe avuto Totti con Noemi Bocchi, una storia iniziata da tempo e tenuta nascosta in maniera meticolosa.

Purtroppo però proprio all’inizio di quest’estate sono uscite le foto del pupone sotto casa della donna e da allora tutto il muro di omertà sulla questione è crollato, portando ai comunicati stampa ufficiali della separazione dell’anno e a una Ilary profondamente infastidita da tutto questo circo mediatico.

Tanto che lei, una volta rilasciata la dichiarazione, ha preso figli e bagagli ed è partita per la Tanzania, il può lontano passibile da tutto questo, al suo ritorno ha fatto un passaggio veloce a Sabaudia, cittadina marittima che per 20anni ha visto la famiglia Totti fare le vacanze.

Ilary è rimasta nella villa di famiglia fino al momento in cui è arrivato Francesco, pare che tra i due ci sia stato un freddo saluto per lo scambio delle chiavi e che adesso lui stia passando le vacanze con le figlie, mentre il più grande, Christian, stia facendo avanti e indietro con Milano per gli impegni calcistici.

Nella storia tra Ilary e Totti ci sono stati sempre degli alti e bassi, un episodio raccontato proprio dal famoso calciatore racconta un evento che ha portato delle conseguenze gravi in passato.

Ilary Blasi e quel danno arrecato a Francesco Totti

Il ciclone mediatico che ancora gravita sopra la coppia Totti Blasi non si è ancora calmato, tanto che proprio il calciatore sta cercando di mantenere un profilo basso, annullando alcuni eventi pubblico, questo però sembra non averlo tenuto lontano dalla suo nuova fiamma, Noemi Bocchi, pare infatti che il pupone stia iniziando una relazione con la donna, la sera esce di casa orario di cena per andare da lei e rientra la mattina verso le 10,30, lasciando intuire che passino molte ore insieme.

Ma nonostante questo continuano a trapelare indiscrezioni che riguardano ancora la coppia Totti Blasi, tanto che la curiosità ha portato a investigare proprio nel passato della coppia, così è saltato fuori un retroscena davvero assurdo che vede Ilary arrecare dei danni molto pesanti a Totti, tanto che lui ha usato delle parole di fuoco.

I due si conoscono tramite un amico in comune, Francesco a quel tempo era molto timido e per conquistare la bella Ilary le regalava dei biglietti per il derby, proprio durante un goal del calciatore è arrivato il fatidico momento della maglietta con scritto “sei unica” dedicata proprio a lei, un segnale forte che tra i due le cose si stavano facendo serie.

Durante questo periodo in cui i due si stavano conoscendo è stato rivelato che in una particolare occasione Francesco ha portato fuori a cena Ilary ed è andato a prenderla con la Ferrari, così racconta, “L’ho portata al Fungo, ristorante all’ultimo piano di una torre all’Eur, perché era aperto solo quello! Andai a prendere Ilary a casa con la Ferrari, sotto al ristorante lei aprì il suo sportello e diede una botta forte al muretto… L’avrei ammazzata, ma io ho fatto finta di niente… Ha dato una botta!”

Insomma, la relazione tra i due è iniziata con una Ferrari completamente ammaccata da una Ilary non troppo delicata, un gesto che fece sbiancare Francesco ma vista la situazione decise di far finta di nulla portandosi dentro la ferita.