Body shaming a Uomini e Donne, una delle ex protagoniste al centro di pesanti critiche

Una delle ex concorrenti di Uomini e Donne è stata aspramente criticata per il suo improvviso dimagrimento e ha voluto rispondere a tono alle critiche.

Oggi attraverso internet si è costantemente esposti alle critiche e alle opinioni della gente e ciò è possibile tra le persone comuni, figuriamoci tra le celebrità quanti commenti, belli e brutti, possono arrivare sotto una foto o un video postato sui social. È proprio quello che è successo a una delle protagoniste più amate di uomini e donne che ha ricevuto un attacco degli haters in merito al suo aspetto fisico e al fatto che è dimagrita molto, senza apparente ragione.

Se non si tratta di body shaming non sappiamo proprio quale altra situazione possa esserlo. Ci sono stati diversi followers che le hanno caldamente suggerito di mettere su peso perché l’hanno vista troppo magra. In un primo momento la donna ha mantenuto la calma e non ha detto nulla ma poi ha sbottato e glie ne ha cantate quattro. Ecco di chi si tratta e cosa è successo.

La protagonista di Uomini e donne lancia un importante messaggio

Uomini e Donne è in piena pausa estiva, come molti dei programmi tv di punta non solo di Mediaset ma anche della Rai. Il programma più seguito di canale 5 ha dato appuntamento ai fan direttamente in autunno dopo la pausa estiva. Uomini e donne torna come di consueto a settembre con nuovi incontri, personaggi, appuntamenti e storie da raccontare. Di sicuro non mancheranno i colpi di scena, gli amori, i litigi e le discussioni anche per la prossima stagione, ma nel frattempo il programma continua a far parlare di sé.

Al momento, infatti, sui magazine di costume, tra un tuffo e l’altro i personaggi principali del salotto di incontri più famoso della televisione continuano a monopolizzare l’attenzione dei fan che seguono la loro vita privata e le vicende sentimentali continuamente anche attraverso i social.

Maria De Filippi nel frattempo è già a lavoro per scegliere i nuovi protagonisti della trasmissione e nel frattempo i fan del programma attendono, non troppo pazientemente i nuovi volti di Uomini e Donne e, intanto, seguono la vita degli ex concorrenti per mantenere un filo diretto con loro. È inevitabile quindi che si vengano a creare situazioni come quella che vi stiamo raccontando, in cui i fan si allargano un po’ troppo con le opinioni personali sulle scelte di vita dei loro beniamini.

Protagonista delle critiche sull’aspetto fisico e sulla necessità, secondo qualcuno di dimagrire è Noemi Baratto, corteggiatrice napoletana che ha corteggiato, durante la sua partecipazione a Uomini e Donne Matteo Fioravanti.

La ragazza ha subito delle critiche sul suo aspetto fisico, in particolare dei commenti che riguardano il suo sospetto dimagrimento che ha dato modo a più persone di esprimere opinioni non richieste, del tipo: dovresti prendere peso.

La ragazza ha risposto per le rime con queste parole dopo la sequela di messaggi in dm che le sono arrivati sotto una storia di Instagram:

“Questo è solo per farvi un piccolo esempio, onestamente mi sono rotta, sono piena, persone di ogni fascia di età con cattiveria che supera addirittura i litri di sangue corporei, ma io mi chiedo, nel 2022 il vostro cervello non è evoluto? Non fate esperienze che vi fanno crescere ed avere consapevolezza di MOLTE COSE e di COME SI VIVE? L’unica cosa da pensare è che siete completamente consapevoli della vostra vita di me*** oppure la vostra mente non è neanche capace a riconoscere ciò data la sua piccolezza. AVETE ROTTO, a volte ho anche il timore di leggere i commenti e i messaggi per paura di rimanerci male ma credo di averci fatto l’abitudine, mi fate pena con tutto il rispetto”.

Chissà se dopo questo monito accorato gli haters e alcuni followers di Noemi la smetteranno di incitarla all’ingrasso e di fare commenti sul suo aspetto.