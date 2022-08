Benedetta Rossi vittima di una terribile truffa, immediatamente denunciato tutto

Una bruttissima disavventura per la famosissima food blogger Benedetta Rossi, il suo accorato appello ha messo in guardia tutti i fan dalla terribile truffa.

Una dei personaggi nati sul web tra i più amati è proprio Benedetta Rossi, blogger, scrittrice e conduttrice, in questi ultimi anni si è creata un vero e proprio impero mediatico grazie soprattutto alla sua passione per la cucina che è riuscita a far passare attraverso gli schermi dei suoi moltissimi fan.

A oggi si può considerare una personalità di spicco nel mondo della cucina, con la sua simpatia e la grande professionalità riesce a trasmettere la voglia di cucinare anche a chi di cucina non ci capisce praticamente niente. Benedetta riesce a fare piatti buoni, gustosi e molto semplici da preparare, questa sua grande capacità le ha portato diverse soddisfazioni nel suo sfavillante percorso lavorativo, lei stessa ha confessato che nelle sue mani non acquisti automaticamente profumo, consistenza, sapore.

Negli ultimi giorni però le è successo qualcosa di veramente molto spiacevole e così ha voluto subito mettere in allerta le moltissime persone che la seguono, ha così raccontato di essere stata vittima di una truffa social.

La famosa blogger ha così deciso di fare subito una segnalazione perché una cosa del genere non possa più capitare e soprattutto ha messo in allerta le persone che avrebbero potuto cadere nell’inganno.

Benedetta Rossi, la truffa social e l’accorato appello

La food blogger marchigiana è stata vittima di una brutta truffa social, ma negli anni lei non è stata l’unico volto noto a finire in questo brutto giro, infatti ha subito fatto un appello e una segnalazione per evitare che i suoi 4 milioni e mezzo di follower potessero cascarci, oltre al fatto di voler chiarire che lei non aveva mai prestato il suo volto e la sua immagine per una cosa del genere.

Si tratta infatti di una situazione spiacevole che a diverse persone di spicco nel mondo dell’intrattenimento è capitata, il suo volto è stato preso, senza il suo permesso, per sponsorizzare prodotto per il dimagrimento così da incuriosire e invogliare proprio chi la segue, persone che si fidano di lei. Una tattica bel oliata che negli anni ha visto molti personaggi noti doversi rivolgere nelle apposite sedi per sistemare la questione.

La truffa social e la denuncia

Così Benedetta Rossi ha condiviso l’immagine incriminata che riportava la frase, “Benedetta Rossi, che ha perso 12 kg, ha condiviso la sua ricetta segreta con tutto Internet”, la si vede in un’immagine sorridente e sembra proprio il volto della campagna pubblicitaria, ma non è affatto così, si tratta di una truffa.

La Rossi non ha perso tempo per mettere fine a questa truffa condividendo l’immagine e scrivendo, “Sono dei truffatori e sono dei siti che aprono e chiudono, non possiamo fare niente. Voi segnalate, segnalate e segnalate quando la vedete”.

Un incentivo a cercare di fermare questa terribile truffa social che in diverse occasioni ha visto persone crederci proprio perché rassicurati dall’immagine dei loro beniamini.