Benedetta Rossi, lasciata dal marito che prende un aereo e se ne va

Proprio il marito di Benedetta Rossi, Marco ha fatto qualcosa che ha lasciato i fan della coppia senza parole, se né andato. Ecco perché.

Una delle Youtuber più famose del nostro Paese che è stata capace di conquistare il cuore ma soprattutto il palato degli Italiani con i suoi squisiti manicaretti è sicuramente Benedetta Rossi, entrata nelle case di milioni di italiani grazie alle sue ricette golose, semplici da preparare e genuine.

Il suo punto forza è la sua solarità, la capacità di saper spiegare ogni piatto che prepara anche agli acerbi in cucina in modo che tutti possano cimentarsi tra i fornelli senza fare pasticci. Dal suo successo stellare sono arrivati anche i libri, infatti Benedetta ha pubblicato diversi manuali in cui è possibile trovare le sue ricette e non solo, ha creato un programma tutto suo.

Una donna di grande talento e voglia di fare, e nonostante di programmi dedicati alla cucina sia ormai all’ordine del giorno su tutte le reti televisive e su tutti i social, lei è riuscita a distinguersi in un settore quasi saturo, segno distintivo del suo talento inoltre la rivoluzione digitale ha permesso alla trasmissione di arrivare a tutti a 360°.

Proprio per la sua grande popolarità, quest’anno per il periodo della Pasqua era addirittura uscito un uovo a lei dedicato con all’interno delle sorprese davvero sfiziose.

Benedetta Rossi e il marito Marco, cosa succede?

Come spesso lei stessa ha raccontato durante trasmissioni e interviste, a rendere possibile il suo grande sogno di diventare punto di riferimento nelle cucine d’Italia, è stato sua marito Marco Gentili, con lei sin dai suoi primi passi, il suo più grande fan, la coppia sui social ha più di una volta condiviso aspetti della loro vita quotidianità, qualcosa che il pubblico apprezza tantissimo, proprio perché mostrano la loro genuinità, anche perché lui è parte integrante del grande lavoro che sta dietro un business così impegnativo.

Quello di cui si occupa Marco è forse la parte più delicata, quella del montaggio dei video da caricare su YouTube, che devono essere fatti alla perfezione, non una sbavatura, ore e ore di girato messe insieme e cucite magistralmente per creare un prodotto finito di alta qualità. La stessa Benedetta ha raccontato che il successo che ha avuto lo deve proprio a Marco, è stato lui a spronarla a girare un video di una ricetta, la stessa è diventata poi popolare in brevissimo tempo e da quel momento è nato il canale YouTube che tutti conosciamo Fatto in casa da Benedetta.

Ma un po’ di tempo fa Marco ha pubblicato una storia sui social che ha lasciato i fan interdetti, proprio lui ha preso un aereo e se né andato. Dov’è andato?

Negli Stati Uniti completamente da solo, ma c’è una motivazione, Marco è partito per andare ad assistere a una partita di basket dell’NBA, quindi niente paura, Marco non è scappato. Anzi è già all’opera per montare i prossimi video attesissimi.