Confessione shock, Vanessa Incontrada “difficile è conviverci…”. Cosa sta succedendo?

Vanessa Incontrada manda un messaggio che ha spiazzato i suoi fan, sembra che si trovi in una situazione difficile, ecco cos’è successo.

Tra le donne del mondo dello spettacolo che maggiormente vengono apprezzate per il loro carisma, senso dell’umorismo e forza di spirito, troviamo sicuramente Vanessa Incontrada, lei ha dovuto negli anni subire diversi attacchi da parte dei media che l’hanno criticata aspramente per il suo aspetto fisico cambiato nel tempo, qualcosa che prima l’ha distrutta, ma alla fine l’ha resa più forte di prima, mettendosi in prima linea per combattere contro il body shaming.

La sua è diventata una voce forte che è stata capace di aiutare tante persone che si sono trovate ad affrontare la stessa situazione e si sono sentite sole e abbandonate da una società che non è stata capace di difenderle.

Vanessa Incontrada a oggi è uno dei volti più noti della televisione italiana, conduttrice apprezzatissima e amatissima, la sua carriera nel mondo dello spettacolo ha inizio nel 1998 con il programma musicale “Super”, in onda su Italia 1, la stessa lo ha portato avanti per due anni.

La rete televisiva Mediaset ha da subito visto il grande talento della spendida presentatrice puntando molto su di lei, così in seguito ha condotto anche ‘Super estate’ insieme a Peppe Quintale. Ma anche mamma Rai non si vuole far scappare questo gioiellino, così l’ultimo giorno dell’anno del 1999 conduce su Rai Uno ‘Millennium’ con Michele Mirabella, e nello stesso anno sempre in casa Rai è insieme a Giancarlo Magalli con il programma ‘Subbuglio’.

Il grande successo e la notorietà però arrivano con uno dei programmi che le ha dato grandissime soddisfazioni e le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico, ovvero stiamo parlando di Zelig, dove non solo ha dimostrato di avere talento e professionalità da vendere, ma ha anche portato alla luce quella sua meravigliosa allegria e gioia di vivere.

Con Zelig, Vanessa, ha avuto anche la fortuna di incontrare una persona con cui ha da subito stretto un forte rapporto di stima e amicizia reciproca, il collega e co-conduttore Claudio Bisio, insieme sono davvero una coppia straordinaria, tanto che anche recentemente i due hanno fatto squadra sempre sul famoso palco della comicità italiana.

Vanessa Incontrada il messaggio che preoccupa i fan

Vanessa Incontrada ha davvero tantissimi fan che la seguono, non solo sul piccolo schermo, ma anche attraverso i suoi profili social, soprattutto Instagram dove è molto seguito, la stessa è molto attiva e ogni giorno pubblica qualche contenuto che lascia spunti di riflessione per chi la segue, Vanessa ci tiene a lanciare messaggi che lascino riflettere, o molto profondi per scuotere le coscienze, ma l’ultimo messaggio pubblicato ha spiazzato i fan perché non sanno come reagire.

Sul suo profilo Instagram Vanessa Incontrada ha mostrato una frase che ha lasciato troppi punti di domanda, la stessa conduttrice scrive, “Facciamo tutti delle scelte, il difficile è conviverci…”.

Quello che i suoi follower si sono chiesti un po’ preoccupati è a cosa si stesse riferendo, cos’è successo a Vanessa? Purtroppo non si hanno ancora conferme su quali siano queste scelte fatte con le quali bisogna convivere e sembra che la presentatrice stia facendo fatica, ci auguriamo che non sia nulla di grave e speriamo preso di saperne di più.