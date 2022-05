“Matrimonio a rischio”, una terribile ventenne getta un’ombra sull’amore reale

Sembra non esserci mai fine ai drammi nella Royal Family e questa volta i protagonisti del dramma sono Kate Middleton e il principe William, sembra in crisi matrimoniale per colpa di una bellissima ventenne. Questa volta il nipote prediletto della Regina Elisabetta l’ha combinata grossa.

Kate Middleton questa volta potrebbe non perdonare il marito per quello che ha fatto. Il principe William ha messo a rischio il suo matrimonio per colpa di una bellissima ventenne. La duchessa di Cambridge è distrutta, il loro matrimonio è in crisi.

Kate e William è la fine?

Kate e William sono da molti anni la coppia che funziona meglio nella Royal Family e questo perché fin ora non hanno mai vacillato, il loro è stato sempre un amore meraviglioso, la favola moderna che sembrava dover vivere Diana con Carlo l’ha vissuta William con Kate quando entrambi frequentavano ancora l’università. Conosciutisi al Saint Andrews College, il loro è stato un colpo di fulmine, un amore così forte che li ha portati nel 2011 a convolare a nozze.

Da ben 11 anni sono marito e moglie. Sebbene in pubblico si mostrino sempre complici, affiatati e sorridenti, in realtà nel loro privato nascondono un segreto che finalmente è stato svelato: il loro matrimonio è in crisi e la colpa è solo e soltanto del principe William.

Il rampollo di casa Windsor “avrebbe perso la testa” per una giovane ventenne che ha distrutto il cuore e i desideri di Kate speranzosa di poter presto diventare mamma di un quarto royal baby.

Tutti i loro progetti in questo periodo sono in stand-by. Che cosa succederà tra i duchi di Cambridge? Il loro matrimonio è giunto al termine? I sudditi del Regno Unito soprattutto quelli che hanno seguito la storia fin dall’inizio sono molto preoccupati.

I duchi di Cambridge starebbero attraversando una crisi di coppia molto complicata. La duchessa di Cambridge ha messo in discussione il suo matrimonio per via di un gesto estremamente umiliante per lei, compiuto dal suo adorato consorte.

In un articolo comparso sulla rivista Woman, durante il tour ufficiale realizzato qualche mese fa ai Caraibi per fare visita alle ex colonie della corona britannica, avrebbe approfittato di un momento di assenza di Kate per flirtare con una giovanissima reginetta di bellezza.

Nessuno sa di chi si tratta né quale sia il suo nome o cosa si siano detti con il principe si sa soltanto che è una giamaicana descritta da alcune talpe vicine alla Royal Family, come una delle donne più belle delle Antille.

Non è la prima volta che il primogenito di Diana e Carlo fa uno scivolone del genere. Anche quattro anni fa, fu fotografato da alcuni paparazzi in compagnia di una bionda di appena 24 anni. Il suo nome è Sophie Taylor.

Modella australiana incontrata nella discoteca di Verbier, in Svizzera, fu capace di far capitolare ai suoi piedi il principe.

Kate, dopo questo ‘tradimento’ morale da parte di William, avrebbe tolto il saluto e la parola al consorte per diversi mesi. E anche adesso sembra che i rapporti tra i due siano piuttosto tesi. La Middleton non ha perdonato ancora al consorte lo sgarbo fatto nei suoi confronti ai Caraibi.