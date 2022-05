Lutto Mara Venier, la morte del caro amico la devasta. Il messaggio è straziante

Mara Venier ha deciso di condividere con i suoi fan il dolore per la scomparsa del caro amico, un post che ha commosso tutti.

Amatissima dal pubblico di tutta Italia, una delle conduttrici che ha davvero fatto la storia del nostro Paese e che ancora oggi con il suo modo brillante e quella sua spiccata empatia, riesce a tenere incollati milioni di telespettatori che, con affetto l’hanno ormai soprannominata zia Mara, sì stiamo proprio parlando di Mara Venier.

La sua sensibilità è davanti agli occhi di tutti, non soltanto in trasmissione dove è palesemente commossa per gli accadimenti, o davvero entusiasta per altri eventi, Mara è una persona vera, genuina, per questo amatissima.

Anche attraverso i suoi canali social riesce a attirare a sé tanta benevolenza, molto attiva sul suo profilo Instagram, dove pubblica spesso post, riceve sempre indietro tutto l’affetto del pubblico con complimenti e apprezzamenti per la persona che è e il grande lavoro che da tanti anni svolge davanti alle telecamere, con passione e dedizione.

La carriera di Mara è davvero lunga e ricca di grandi soddisfazioni, di origine veneta, è proprio Venezia la città che le ha dato i natali, la svolta della sua carriera però arriva quando decide di trasferirsi a Roma dal marito, il momento in cui per lei tutto è cambiato.

Mara Venier inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al film di Sergio Capogna, a seguire prende parte a un progetto realizzato per la televisione di Mario Argento, negli anni le opportunità di lavoro non tardano ad arrivare, così prende parte a produzioni di rilievo al fianco dei più grandi degli anni Settanta e Ottanta, come Jerry Calà, Renato Pozzetto e Lino Banfi.

La carriera di Mara Venier è davvero invidiabile, ha lavorato praticamente al fianco di tutti i maggiori personaggi di spicco della televisione italiana diventando lei stessa una vera icona, tra gli altri con cui ha partecipato a importanti produzioni vediamo Gianni Morandi, Rosario Fiorello e Luca Giurato e come non fare menzione dei due re indiscussi della condizione televisiva, Pippo Baudo, Mike Bongiorno, ma non solo, Mara ha in seguito collaborato con Gerry Scotti e Corrado.

Mara è un vero tornado e non si è mai fermata un attivo, nel 2010 conduce La vita in diretta insieme a Lamberto Sposini, poi con un colpo di coda la vediamo tornare sulle reti Mediaset, nel 2014, nel programma Tu si que vales, in onda su Canale 5 insieme a Gerry Scotti, Maria De Filippi e Rudy Zerbi. Ma il suo grande amore è in Rai, con il suo Domenica In, il programma che la vede padrona di casa.

Nella sua vita Mara ha avuto a che fare con praticamente tutti, tanto che con molti di loro ha instaurato un profondo rapporto d’amicizia duraturo nel tempo, proprio per questo un suo post ha commosso i suoi molti follower.

Il post che ha commosso il web

Mara Venier ha sempre dedicato anima e core al suo lavoro, non solo regalando al pubblico momenti di gioia e spensieratezza, ma facendosi voler bene anche dai suoi colleghi, che la stimano da sempre.

Sul suo profilo Instagram questo amore si percepisce forte, tanto che sono oltre 2 milioni le persone che giornalmente la seguono e le lasciano dei pensieri, la stessa Mara ci tiene a condividere con il suo seguito i suoi sentimenti, infatti proprio lei ha condiviso un post che ha commosso tutti, un caro addio a una persona per lei speciale purtroppo scomparsa.

Un uomo, un collega, in caro amico, Giampiero Galeazzi. Così Mara scrive, “Bisteccone mio… se ne va un pezzo importante della mia vita …..💔💔💔💔RIP”.

Mara cuore grande, non ha paura di nascondere i suoi sentimenti e di mostrarsi sensibile, affranta e con il cuore spezzato per quella perdita che tanto la fa soffrire.