Principe Harry, splendida notizia nella Royal Family: nuovo arrivo in famiglia

Un nuovo arrivo in famiglia per il principe Harry, una felicità come pochi: ecco i dettagli e le curiosità dell’annuncio.

Harry è uno dei membri appartenenti alla famiglia reale che potremmo considerare il più ribelle, infatti, se da una parte William è sempre stato ligio alle regole e ha sempre seguito la strada che era stata stabilita nel suo destino, Harry da questo punto di vista è stato sempre più anarchico e considerato sin da ragazzino un po’ fuori dagli schemi. Nonostante i diversi flirt amorosi, la sua immagine fu bilanciata dall’intervento in primo ordine nella missione in Afghanistan fra il 2007 e 2008, tornando in patria per la fuga di notizie trapelata sui giornali. Il Principe Harry ha lasciato senza parole il mondo dando una splendida notizia.

Il Principe Harry è nato nel 1984, figlio della Principessa del Galles, Diana e suo padre Carlo, oggi è sposato con Meghan Markle. Il fratello maggiore William in quanto primogenito è erede al trono. L’appellativo per chiamare il secondogenito della coppia è Sua Altezza Reale duca di Sussex, sebbene per lui è più facile farsi chiamare semplicemente Harry.

Insieme a suo fratello, Harry ha frequentato la famosa Wetherby School e la Ludgrove School a Berkshire, proseguendo l’Eton College situato anch’esso nel Berkshire terminando gli studi nel 2003. Nel corso di tutta l’adolescenza, il ragazzo ha maturato diversi interessi e passioni come la polo e il rugby. Egli, finiti gli studi si concede un lungo viaggio in Australia dove ha seguito la Coppa del Mondo di rugby 2003, oltre lavorare in un orfanotrofio in Africa.

Per quanto riguarda la vita sentimentale precedente al matrimonio, le sue relazioni sono state oggetto di interesse dei media mondiali. Il ragazzo ha avuto una relazione con Chelsy Davy, un ereditiera di ranch africani, annunciando che la loro relazione durava da ben diciotto mesi. Nel 2009, però, ci fu la rottura. Dopo molti anni, il suo cuore cominciò di nuovo a battere ed egli iniziò una relazione con l’attrice Meghan Markle, conosciuta ad un appuntamento al buio in cui egli rimase completamente folgorato dalla sua bellezza. Un anno dopo, fu annunciato il loro fidanzamento ufficiale susseguito alle nozze.

Il principe Harry ha partecipato ad un grosso evento Making Child Online Safety A Reality e ha parlato della sua idea lasciando senza parole il pubblico.

La dichiarazione del Principe Harry

Nel corso dell’evento Making Child Online Safety A Reality , il Principe Harry si è collegato in diretta dalla sua casa in California con la charity inglese 5Rights Foundation per presentare il Global Child Online Safety Toolkit, per presentare un set di strumenti ideato per la sicurezza dei giovani che sono sempre più legati al digital e ai social.

Il Principe ha dichiarato apertamente di essere contrario a questo mondo completamente digitale scagliandosi contro quelle aziende online che si arricchiscono sfruttando l’attenzione degli utenti affermando: “Da genitori, io e mia moglie siamo preoccupati per le nuove generazioni che crescono in un mondo in cui vengono trattate come esperimenti digitali in cui odio e violenza finiscono con l’essere in qualche modo normalizzati. I miei figli hanno ancora un’età innocente, vorrei proteggerli ma mi sto rendendo conto che non è possibile”.

La sua affermazione proseguiva così: “Occorre fare pressione, mettere a punto nuove leggi, scoprire cosa nascondono le aziende più importanti al mondo. Ovunque stiate ascoltando questo intervento, vi renderete conto che il modo in cui usiamo la tecnologia e i social media necessita di cambiamenti urgenti. Io non sono un esperto in affari giuridici o tecnologia, ma sono un padre. E sono fortunato a essere un padre con una piattaforma”.