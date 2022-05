Vite al Limite, Gina muore a soli 30 dopo essere uscita dalla clinica

La storia di Gina Marie Krasley è davvero triste, purtroppo nel programma Vite al Limite non tutte le storie sono a lieto fine. Gina non c’è l’ha fatta.

Uno dei programmi più seguiti su Real time è Vite al limite, sono davvero tantissime le storie di persone comuni che nella loro vita a causa di traumi o situazioni davvero devastanti si trovano a dover affrontare anche le loro fragilità psicologiche che spesso li porta a buttarsi sul cibo per superare il dolore e il malessere, questo ovviamente comporta altre gravi complicazioni, spesso al limite, proprio come dice il programma.

Il pubblico si appassiona a queste storie, o meglio ai protagonisti proprio perché spera per loro in una rinascita e una vita migliore, in molti casi succede proprio così, ma in altri purtroppo le cose non vanno come dovrebbero trasformandosi in vere e proprie tragedie.

Nonostante il dottore più famoso della televisione il dottor Nowzaradan faccia qualsiasi cosa sia in suo potere per aiutare i suoi pazienti a ritrovare la gioia di vivere, non solo curandoli dall’obesità, ma facendo trovare in loro anche quella fiducia in se stessi che avevano perso con il tempo e diventando sempre meno autonomi, purtroppo a volte qualcosa non va per il verso giusto non riuscendo nel suo obiettivo.

Quello che spesso capita è che il paziente non riesca a superare i suoi demoni interiori e riprenda il peso perso con fatica e dedizione. Purtroppo invece, nel caso di Gina Marie Krasley la questione è stata molto più drammatica, la donna di soli 30 anni ha deciso di affidarsi al dottor Now entrando nella clinica di Houston avendo raggiunto un peso di 270 kg, qualcosa con cui non riusciva più a convivere.

Per lei il percorso per ritornare in forma non è stato facile nemmeno per un secondo, ha sempre avuto grosse difficoltà nel percorso riabilitativo e nel programma di cure che erano state fare su misura per lei dallo staff della clinica.

La drammatica storia e il decesso

La storia pregressa di Gina Marie Krasley, come molte di quelle che vediamo nel programma Vite al Limite, porta con sé delle profonde sofferenze legate alla sua infanzia, nella sua vita di bambina il dramma è quotidiano, Gina viene maltrattata pesantemente, è proprio suo padre il carnefice che abusa di lei.

Una vita straziante che la porta a cercare una via di fuga da tutto questo dolore rifugiandosi nel cibo, la solitudine è parte della sua vita, comunica con il mondo esterno soltanto attraverso i social network, una delle sue grandi passioni è la danza, così decide di pubblicare alcuni piccoli video sul canale TikTok.

Nonostante il suo percorso stesse procedendo qualcosa è andato storto e una volta uscita dalla clinica del dottor Nowzaradan, Gina Marie Krasley è deceduta, la famiglia non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito, quindi non sappiamo quali siano le vere cause che hanno portato alla morte una donna così giovane, appena 30 anni, che aveva deciso di fare un primo passo verso la rinascita, quando invece ha trovato la fine.

Purtroppo Gina non è l’unica ad aver perso la vita dei protagonisti del programma Vite al Limite, si tratta dell’ottava, prima di lei purtroppo ci sono stati Henry Foots (2013, 54 anni), Robert Buchel (2017, 41 anni), James ”L.B.” Bonner (2018, 30 anni), Lisa Fleming (2018, 50 anni), Sean Milliken (2019, 29 anni), Kelly Mason (2019, 42 anni) e Coliesa McMillian (2020, 41 anni).