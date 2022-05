Alex Belli, sapete chi è sua madre? Una donna bellissima

Alex Belli è stato eliminato dal Grande Fratello Vip ormai da mesi e il programma nel frattempo è giunto al termine eppure, di Alex Belli si continua a parlare e in particolare lo si fa di sua madre.

La madre dell’attore Alex Belli è comparsa in una foto, giovane e bellissima sui canali social del figlio in occasione della festa della mamma.

La famiglia di Alex Belli

Quando è stato un inquilino nella casa del GF Vip, il pubblico ha imparato a conoscere anche la famiglia di Alex Belli, non solo la sua vita sentimentale.

Il pubblico ha potuto conoscere soprattutto i fratelli e si è saputo, poi, che suo padre era molto contrariato per la condotta che Belli ha deciso di assumere nel corso della sua permanenza nella casa di Cinecittà.

A dichiarare la cosa è stato Luca, il fratello di Alex, durante un’intervista a far sapere che il papà Roberto Gabelli (cognome che Alex ha abbreviato in Belli) non era contento dell’immagine che tutta Italia stava scoprendo del figlio.

Il papà di Alex Belli di professione fa anche il diacono nella diocesi di Parma. Dice messa ma può essere sposato. Il secondo fratello dell’attore si chiama Francesco. Alex e i suoi fratelli sono nati dalla relazione tra papà Roberto e la sua ex moglie.

Attualmente, suo padre, insieme alla sua nuova compagna, gestisce un allevamento di cavalli e maneggio nel parmese, attività che, a loro detta, è abbastanza florida.

Chi è la mamma di Alex Belli

Della madre di Alex Belli, in realtà, si sa poco o nulla. L’attore divide la casa con la suocera, la madre di Delia Duran, che ha voluto portare con se a Milano dall’America Latina.

Per altro si sa che Alex Belli non è molto fortunato con le mamme, poiché sembrerebbe non essere ben voluto da diverse tra loro, una su tutte, quella di Soleil Sorge. Proprio lei, Wendy Kay, sarebbe sbottata dopo che Alex ha scelto di pubblicare, nella giornata di sabato, delle stories in risposta a ciò che Soleil aveva dichiarato a Pomeriggio 5.

La Kay vorrebbe che Alex fosse davvero sincero circa ciò che è avvenuto con sua figlia e la smettesse di dire bugie.

Per tutta risposta, Alex Belli, cuore di mamma, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di fotografie, montate ad arte ma molto datate che lo ritraevano da bambino insieme a sua madre. Una donna di una bellezza speciale che, fino a ieri, non conoscevamo. In occasione della festa della mamma non potevano mancare.