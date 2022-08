Chanel Totti fa un gesto davvero commovente per consolare sua madre. Lacrime assicurate.

Chanel Totti figlia di Francesco Totti e Ilary ha fatto un gesto dolcissimo per consolare la mamma dalla recente separazione col padre, la cosa ha commosso tutti. Ecco di cosa si è trattato.

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno ufficializzato la loro separazione lo scorso 11 luglio con due comunicati separati in cui annunciavano la separazione di cui si era già ampiamente parlato questa primavera ma che era stata poi smentita dagli stessi protagonisti del gossip per poi essere clamorosamente confermata agli inizi di luglio.

E ora eccoci qui a riportare le più svariate notizie sulla questione fra tradimenti reali o presunti, gravidanze annunciate e poi smentite, fidanzati e flirt che fioccano in continuazione. Di tutte le cose che abbiamo sentito in questo periodo tra l’altro sembra che nessuna corrisponda a verità salvo l’effettiva separazione tra i due che certamente ha fatto soffrire le parti, compresi i figli.

Sembra che la decisione di annunciare pubblicamente la separazione a luglio sia stata presa per permettere a Ilary Blasi di portare a termine L’Isola dei Famosi e, dunque, evitare che il gossip sulla sua vita privata entrasse nel reality e monopolizzasse l’attenzione. In seguito poi all’annuncio ufficiale Ilary e Totti hanno preso rispettivamente la loro strada dedicandosi alle vacanze estive e dividendosi il tempo dei propri figli. Lei fra la Tanzania, Sabaudia e le Dolomiti e lui fra le Terme dei Papi e poi a Sabaudia per dare il cambio a lei nella gestione dei figli.

Il gesto di Chanel Totti e la sua decisione

A Ferragosto, Ilary è andata nelle Marche in una casa di famiglia per ricongiungersi con i suoi, la nonna Marcella, tra gli altri e poi con sua sorella Melory che sarebbe cresciuta proprio in quella casa, era presente anche Jolie, sua nipote.

Da parte di entrambi c’è la ferma intenzione di tenere i figli lontano dalla bufera mediatica in cui loro, purtroppo, sono sommersi fino al collo. Cristian, il primogenito della coppia è stato molto presente nella stagione calcistica 2021 -2022 con suo padre Francesco sugli spalti dell’Olimpico per le partite della Roma.

Chanel rispetto al fratello è molto social e posta contenuti quotidianamente, soprattutto su Tik Tok e il suo seguito è talmente alto che potremmo quasi definirla una giovane influencer. Ultimamente però chanel non ha pubblicato molti contenuti e questo probabilmente dipende dal fatto che abbia preferito passare più tempo possibile con sua madre nel mondo reale piuttosto che sul web.

Per altro, come si era già detto in altre news pare che rispetto a Christina e Isabel, che ora sono a Sabaudia con il padre, Chanel abbia preferito passare l’estate sempre con la mamma e ciò farebbe pensare che le voci sul presunto screzio con il padre possano essere vere. Dopo un lungo periodo con la mamma poi Chanel avrebbe preso la decisione di passare le vacanze con le sue amiche, ma di sicuro non con suo padre.