E Luca Marinelli? Tra un flirt e l’altro di Ilary Blasi che ne è stato dell’attore anti-Totti?

Nei mesi scorsi Ilary Blasi smentiva pubblicamente, sostenuta dall’ormai ex marito Francesco Totti, che tra lei e il Pupone vi fosse una crisi salvo poi comunicare entrambi l’esatto contrario lo scorso 11 luglio, giorno a partire dal quale si è scatenato l’inferno del gossip, quantomeno per tutta la famiglia Totti tra annunci e smentite di questo o quell’altro flirt.

Al momento le notizie sicure sono ben poche e vedono la separazione appunto, la nuova relazione di Francesco Totti con Noemi Bocchi (quest’ultima dichiarata in dolce attesa ma poi smentita da un articolo di Chi, settimanale di Alfonso Signorini) e la divisione del tempo estivo con i figli nella casa a Sabaudia dove sembra al momento si trovi Totti con Cristian e Isabel mentre Chanel avrebbe deciso di passare alcuni giorni con le sue amiche, avallando i sospetti circa un pessimo rapporto con il padre.

Eppure già al tempo della famosa intervista di smentita di Ilary da Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, i rumors parlavano di una liaison tra lei e nientemeno che Luca Marinelli, tra i migliori attori italiani e reduce la scorsa stagione dal successo di Diabolik dei Manetti Bros e Le otto montagne che ha ricevuto il premio della giuria a Cannes.

La risposta di Ilary all’epoca ed eravamo appena alla fine dell’inverno era che non lo conosceva neppure. Malgrado questa dichiarazione per settimane, addirittura mesi sono circolate voci sulla presunta relazione in corso tra i due.

Luca Marinelli e Ilary Blasi, sconosciuti o ex amanti?

Se Ilary smentiva di aver avuto un flirt con l’attore, dai media però arrivano altre indicazioni:

Luca Marinelli è sposato con l’attrice tedesca Alissa Jung, ma anche in questa coppia sembra ci sia stata aria di crisi, da qui l’attribuzione del flirt fra Marinelli e Blasi. Luca Marinelli ha conosciuto Alissa sul set del film Maria di Nazaret. Per quanto riguarda Ilary Blasi nelle ultime settimane quella che sembrava una diceria si sarebbe rivelata vera, l’ex letterina oggi presentatrice si è scambiata dei messaggi con un flirt (il cui nome al momento non è ancora confermato) che avrebbe messo fine al suo matrimonio con Francesco Totti.

Per quanto riguarda gli effettivi rapporti che intercorrono tra Ilary Blasi e Luca Marinelli nulla è confermato ma diversi sono stati in questi mesi i nomi maschili associati alla conduttrice de L’isola dei famosi.

Tutti gli uomini di Ilary Blasi: Alessio La Padula, Luca Marinelli, Antonino Spinalbese ecc…

Se da una parte c’è Francesco Totti, praticamente già accasato con Noemi Bocchi e, forse di nuovo padre? Su un nuovo possibile amore di Ilary non si sa nulla ma si parla tanto e i nomi che sono fioccati sono stati, oltre quello di Luca Marinelli anche quello di Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez e Alessio La Padula.

Queste sono state le parole di Ilary Blasi in merito: “Quando si dà un nome e un cognome bisogna essere certi. L’accanimento mediatico però è durato solo tre giorni e la cosa si è affievolita. Hanno dato due persone vicino a me, fra cui Luca Marinelli, che io non conosco”. Una delle ultime voci vedrebbe nella figura del personal trainer di Ilary il volto del suo amante ma si è parlato anche di un “imprenditore napoletano che opera molto su Milano, a sua volta ex compagno di un’altra conduttrice famosa”.