Francesco Totti e Noemi Bocchi, c’è aria di crisi. Ecco la verità

Sembra che l’avventura estiva tra Noemi Bocchi e Francesco Totti si sia già conclusa, ma sarà vero? Ecco cosa sappiamo.

Dallo scorso 11 luglio, data fatidica durante la quale due comunicati separati uno firmato da Ilary Blasi e l’altro da Francesco Totti hanno annunciato ufficialmente la fine dell’amore tra i due, molte sono state le notizie che si sono avvicendate sul post divorzio, sulle nuove presunte relazioni di ciascuno dei due e sulle false notizie, come per esempio quella della presunta gravidanza di Noemi Bocchi, nuova fiamma di Francesco Totti.

Proprio su di lei e sul Pupone si è concentrato il gossip dell’ultima settimana che li vedrebbe già in crisi, ma sarà vero? Ecco la verità.

Dalle ultime notizie sembra che Noemi Bocchi e Francesco Totti stiano passando le vacanze separati, lui a Sabaudia con gli amici e lei a San Felice Circeo con la figlia.

Ilary Blasi si tiene alla larga il più possibile dal gossip e dalle indiscrezioni, (anche se come sappiamo, neppure lei è immune dal momento che si parla dei suoi flirt a tutto spiano) rifugiandosi in montagna dopo le giornate in spiaggia a Sabaudia e il safari in Tanzania. L’ex marito invece è nell’occhio del ciclone del gossip più sfrenato ma questa volta Ilary non c’entra perché si parla di Noemi Bocchi.

Francesco Totti ha già manifestato un certo fastidio per tutti i pettegolezzi che girano su di lui e la sua famiglia e che coinvolgono anche i figli. L’ultima bomba è scoppiata intorno alla presunta gravidanza (poi smentita) di Noemi Bocchi.

Adesso pare addirittura che la storia tra Totti e Noemi sia già conclusa, lei è già madre di due figli e ha già un matrimonio alle spalle. Per un momento si è perfino vociferato che il presunto bambino in arrivo non fosse di Francesco Totti ma di un altro uomo.

Per un po’ sembrava che, malgrado le notizie e il gossip spietato, la nuova coppia di piccioncini stesse andando bene ma una frase sospetta, pronunciata precisamente dall’ex marito di Noemi Bocchi, ha fatto pensare a una crisi: “Il comportamento di Noemi, non mi stupisce affatto, a Francesco va tutta la mia comprensione”.

Se pensiamo che la loro storia è cominciata molto prima di quando sono iniziati i pettegolezzi e che va avanti da alcuni mesi, non stupirebbe che sia stata vittima del caos di questa estate e di tutti rumors che hanno circolato.

Tutta la verità sulla storia tra Noemi Bocchi e Francesco Totti

L’unica verità è che entrambi, sia Francesco Totti che Noemi Bocchi sono genitori e hanno questioni familiari personali, il primo ha tre figli e la seconda due e naturalmente hanno dovuto pensare anche alle rispettive famiglie. In questo momento, infatti, Francesco Totti è a Sabaudia con i figli dove fino a pochi giorni fa c’era anche Ilary, alla quale ha dato il cambio. Noemi Bocchi invece come abbiamo detto è a San Felice Circeo, poco distante dall’ex Capitano della Roma.

Si tratta quindi di una separazione che ha motivazioni pratiche che nulla avrebbero a che fare con la presunta crisi.