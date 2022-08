Noemi Bocchi, spunta la relazione con un uomo famosissimo e bellissimo. Clamoroso

Noemi Bocchi, di lei sappiamo davvero poco, ha quasi un potere nel riuscire a tenere la sua vita privata segretissima, ma iniziando a uscire le prime indiscrezioni e foto, prima di conoscere Francesco Totti stava con un uomo famosissimo. Ecco chi è.

Ormai diventata notissima alla cronaca rosa, Noemi Bocchi ha passato forse l’estate più calda della sua vita, al centro del ciclone mediatico che ha investito la famosa flower designer ormai considerata a tutti gli effetti la nuova donna di Francesco Totti e, forse, proprio la persona che ha portato alla separazione drastica tra il pupone e Ilary Blasi dopo un matrimonio di oltre vent’anni e tre figli.

Ci sono ancora alcune voci di corridoio che vedono un primo tradimento arrivare proprio dalla famosa conduttrice e quei messaggi sul cellulare davvero compromettenti beccati proprio da Totti, che lo avrebbero poi spinto a una relazione extraconiugale. Anche se non è una valida motivazione, forse tra i due qualcosa non funzionava già da tempo.

Ma torniamo alla star di questa torrida estate 2022, Noemi Bocchi, lei è davvero la donna del mistero, in questo ultimo mese sono davvero poche le informazioni che si riescono ad avere su si lei, i suoi profili sono blindatissimi, sembra che abbia dovuto addirittura togliere il nome dal suo citofono e nelle varie foto dove è stata paparazzata appare impassibile, un muro impenetrabile che non lascia intravedere alcuna emozione.

Adesso spunta qualche indiscrezione sul suo passato, così veniamo a scoprire che proprio lei è stata fidanzata con un famosissimo ex tronista di Uomini e Donne, non immaginerete mai di chi si tratta.

Noemi Bocchi e la sua blindatissima vita privata

Noemi Bocchi nasce a Roma nel 1988, consegue la laurea in economia aziendale all’università Lumsa, una cosa che è saltata subito agli occhi del pubblico è la clamorosa somiglianza proprio con la ex moglie di Francesco Totti, Ilary Blasi, una questione che ha scatenato i fan della famosa conduttrice ci sono molti pareri contrastanti sull’argomento e per quanto entrambe siano biondissime e dai lineamenti particolare, ci sono diverse filosofie di pensiero a riguardo.

Negli anni Noemi ha avuto una relazione importante con l’ex marito, imprenditore ed ex manager del Tivoli Calcio, Mario Caucci, dalla loro storia d’amore sono nati due figli, poi qualcosa tra i due è andato storto e hanno divorziato. In questo periodo sono state molto pesanti le parole dell’uomo verso la ex moglie che durante un’intervista si è lasciato andare a dichiarazioni inaspettate mettendo in guardia proprio Francesco Totti sulla donna con cui pare abbia intrapreso una relazione.

Ma nel passato della Bocchi c’è stato anche un altro uomo famosissimo, un ex tronista di Uomini e Donne che sicuramente non potete aver dimenticato. Ecco di chi si tratta.

Noemi Bocchi e l’ex famosissimo tronista, è bellissimo

Forse non tutti sanno che Noemi Bocchi, prima di iniziare la presunta relazione con Francesco Totti, ha avuto una storia con uno dei tronisti tra i più amati del dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, il periodo della loro frequentazione è stato durante l’edizione del 2010-2011. Avete capito di chi stiamo parlando?

Ovviamente di Gianfranco Apicerni, proprio lui, che adesso è uno degli amatissimi postini di C’è Posta per Te, ha rilasciato una intervista al settimanale DipiùTv dove parla della sua ex, ora nuova fiamma di Totti, e racconta, “Un amore giovanile, il nostro, che ricordo con piacere perché è coinciso con uno dei periodi più belli della nostra vita. Anche se ritengo non ci sia niente di male a parlare del nostro amore, non vorrei crearle problemi”.

Vista la situazione che si sta generando intorno alla Bocchi, Apicerni non si sente di sbilanciarsi, nonostante i due si siano conosciuti molti anni fa, esattamente nel 2004 e la loro storia è durata solo per due anni, a oggi non pare che i due non abbiano nessun tipo di rapporto e che nel tempo le loro strade si siano completamente divise.