Juliana Moreira tutta per i bambini. Ecco come sta oggi e di cosa si occupa

Juliana Moreira, il dolce volto acqua e sapone che ha condotto i programmi di successo mediaset Paperissima e Paperissima Sprint, dedicati alle papere, gli strafalcioni, gli errori e le candid tv tra le più disparate e scomparsa da un po’ di tempo dai teleschermi. Ma che fine ha fatto? Ecco cosa è successo alla giovane e bella presentatrice.

Juliana Moreira, come molte ragazze della sua generazione ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella e i suoi primi lavori sono stati come testimonial di grandi marchi di moda brasiliani.

In seguito sono arrivate le prime esperienze televisive nella sua terra di origine, il Brasile e poi è passata nel Bel Paese, nella trasmissione Cultura Moderna, condotta da Teo Mammuccari prima di approdare a Paperissima e Paperissima sprint accanto alla mascotte di canale 5, il Gabibbo.

Il programma ha avuto un grandissimo successo e per anni è stato uno dei programmi principali di intrattenimento di canale 5. Il gradimento è salito ulteriormente proprio con l’arrivo di Juliana Moreira che ha portato una ventata d’aria fresca al programma.

A un certo punto l’impegno di Juliana in Tv si è ridotto drasticamente e l’abbiamo vista sempre di meno in televisione fino alla sua completa scomparsa. Nel periodo in cui ha salutato la Tv ha deciso di passare al teatro dove ha recitato nel ll libro della giungla: il viaggio di Mowgli e ha preso parte ad altri progetti. Ma oggi come svolge la sua vita?

Juliana Moreira oggi

Come tutti sanno Juliana Moreira vive una bellissima storia d’amore con Edoardo Stoppa, inviato di Striscia la notizia e animalista che si è sempre occupato dei diritti degli animali. Molti sono, infatti, i servizi di Striscia la notizia, in cui abbiamo visto Edoardo Stoppa scoprire allevamenti illegali e maltrattamenti animali di ogni genere. Tutti casi criminali che sono stati da lui scoperti e per i quali si sono presi dei provvedimenti.

Il matrimonio tra Juliana Moreira e Edoardo Stoppa si è celebrato a novembre del 2017 e hanno avuto due figli, Lua Sophie e Sol Gabriel.

Oggi la famiglia vive a Milano e Juliana si dedica soprattutto al marito e ai figli, sembra infatti essersi presa una bella lunga pausa dalla televisione, ma lo spettacolo non lo ha abbandonato del tutto, anche perché c’è un vasto pubblico che la ama e la segue con affetto anche sui social. Di recente si è aperta un sito internet personale www.julianamoreira.net, dove si occupa in ogni caso di contenuti televisivi e di spettacolo in generale.

Nell’attesa quindi di vederla tornare in televisione possiamo seguirla sui suoi canali social e leggere i contenuti che condivide sul proprio sito internet. Nel frattempo l’amore con Edoardo Stoppa cresce ogni giorno di più e sicuramente lo possiamo definire esemplare.