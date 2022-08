Noemi Bocchi, lei ha detto sì Francesco Totti al settimo cielo. Notizia clamorosa

In queste settimane sono stati i protagonisti del gossip più sfrenato, si parla continuamente di loro, della storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi che sembra procedere per il meglio, malgrado le false notizie e le smentite sulla presunta gravidanza di lei. Negli ultimi giorni è arrivata una notizia bomba che ha fatto impazzire tutti. Lei ha detto di sì. Ecco cosa sappiamo, vi raccontiamo come è andata.

Una delle storie più chiacchierate e amate sia all’inizio dell’idillio amoroso che alla fine è stata sicuramente quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti che si sono separati ufficialmente l’11 luglio annunciando la cosa con due comunicati stampa separati. Sicuramente ciò che ha sconvolto di più i fan della coppia è che il Pupone ha subito voltato pagina e lo abbiamo visto praticamente subito accanto a un’altra donna: Noemi Bocchi, finita anche lei inevitabilmente nell’occhio del ciclone tra gossip sfrenato e false notizie sull’evoluzione del rapporto con l’ex capitano della Roma.

Ilary Blasi da parte sua per non cadere nella trappola delle dicerie e per godersi le vacanze in famiglia e con i figli ha girato tutta l’estate fra la Tanzania e le Dolomiti e un passaggio a Sabaudia e poi nelle Marche. Di sicuro per lei sarà stato un duro colpo constatare che l’ex marito già se la intendeva con un’altra che pare frequentasse già da prima dell’ufficiale separazione, tanto che si attribuisce a un tradimento la fine del rapporto, per quanto nessuno dei due ha mai detto nulla di ufficiale.

Nel corso di queste calde settimane segnate in coda da ondate di mal tempo il nubifragio di gossip che si è abbattuto su Blasi e Totti vedrebbe anche una nuova relazione per lei anche se non si è ancora capito di chi si tratta. Sono fioccati tanti nomi ma nessuno confermato. Ma nel frattempo ci sono nuovi risvolti nella coppia dell’estate Bocchi – Totti

Noemi ha detto sì e il web si scatena

Un nuovo scoop salta fuori proprio negli ultimi giorni e riguarda ancora una volta l’ex capitano della Roma, Francesco Totti e la sua nuova lady, Noemi Bocchi.

La coppia sembra procedere avanti sulla via dell’amore, felice e appagata e lei ha detto Sì. Incredibile ma vero.

Sembra che dopo un dubbio iniziale Noemi Bocchi abbiamo detto “Sì” e si sia decisa a trasferirsi più vicina a Francesco Totti. Sembra sia stato proprio lui a chiedere alla compagna di stargli più vicino in questo momento così difficile.

Niente matrimonio, quindi, come qualcuno potrebbe pensare dal momento che la coppia sta praticamente bruciando le tappe, ma staremo a vedere l’evoluzione di questo rapporto e molto presto, finita l’estate si scoprirà se è stata solo un’avventura passeggera o qualcosa di più.