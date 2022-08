Enrico Papi, le immagini fanno davvero paura. Sono tutti sconvolti

Enrico Papi ha di recente pubblicato delle immagini che fanno davvero paura a tutti. È successo nelle ultime ore, ecco di cosa si tratta.

Enrico Papi è uno dei volti storici di Mediaset soprattutto per la conduzione negli anni Novanta di Sarabanda, il quiz musicale forse migliore nella storia della Tv. Erano gli anni Novanta quando al grido di “mooseca” il conduttore presentava uno dei programmi più seguiti di Italia 1 e della Tv in generale, inimitato e inimitabile, il quiz musicale Sarabanda, dove nel corso degli anni si sono susseguiti tantissimi concorrenti diventati anch’essi delle icone.

Enrico Papi veniva da una gavetta come molti prima di lui e dopo, iniziata un passo alla volta in diversi programmi tv, fu ideatore di certe candid camera che vennero trasmesse nel programma Fantastico Bis di Rai 1, salvo poi passare ad altre redazioni negli anni seguenti. Ha poi curato alcune rubriche di mattina? La sua conduzione è poi passata ai programmi per bambini, dove era molto bravo, come La banda dello Zecchino.

Altri programmi che gli abbiamo visto condurre sono stati alcun cult Mediaset come Matricole e Meteore, Il gioco dei 9, Beato tra le donne, Distraction, La ruota della fortuna, Prendere o lasciare, Transformat tutti di Mediaset, rete di cui è diventato uno dei volti principali.

Forse non sapete che è stato proprio Enrico Papi a ideare il programma Reazione Catena che ancora oggi va in onda nella fascia preserale quotidiana dell’estate di Rai 1.

Negli ultimi anni Enrico Papi ha anche partecipato come concorrente a Tale e quale show, successo del venerdì sera condotto da Carlo Conti, dove è passato alla storia del programma per aver interpretato Fabio Rovazzi con la sua Andiamo a comandare e una divertentissima versione di Loretta Goggi e la sua Maledetta primavera.

Ecco le immagini terrificanti condivise da Enrico Papi

Enrico Papi si è adeguato come molti colleghi della sua generazione al linguaggio social ed è così approdato anche lui alla piattaforma di Instagram dove condivide alcune cose della sua vita, sia privata che lavorativa. Proprio a proposito della sua vita privata ha in questi ultimi giorni di forte mal tempo e allerte meteo delle immagini davvero preoccupanti. Ma cosa è successo?

Le ondate di mal tempo hanno creato danni in tutto lo stivale e hanno spaventato davvero tutti, inutile dire che si tratta delle forti conseguenze del surriscaldamento globale un dato di fatto i cui segni si vedono già da alcuni anni. Anche Enrico Papi si è trovato come tutti noi testimone di ciò, lui a pochi passi da una tempesta e ha condiviso una storia in cui si vede questa terrificante scena con lampi e tuoni a pochi passi da dove si trovava il conduttore e autore televisivo.