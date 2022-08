Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: la bellissima notizia che tutti aspettavano

Silvia Toffanin e Pier Silvia Berlusconi annunciano la bellissima notizia. Un colpo di scena che sicuramente regalerà tante emozioni.

Tra tensioni, allontanamenti, scoop sotto l’ombrellone e sorprese inaspettate, stiamo giungendo al termine di questo mese sorprendente e, sicuramente, per niente noioso.

Tra le notizie positive e inattese, quella annunciata da Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi lascia sorpresi e contenti. Una scelta dettata dalla volontà di fare un passo in avanti deciso e determinato.

Oltre le voci, i dubbi, le recenti storie finite male come nel caso di Totti o del duo poco duraturo Piero Neri – Raffaella Fico, la coppia Berlusconi conferma il suo solido legame nato diversi anni fa: una vita insieme fatta di complicità, amore per la famiglia, costanza e condivisione, anche sotto il profilo lavorativo. Il loro annuncio, per questo, sottolinea la forza della loro relazione che porterà frutti e grande felicità a tutti i fan e i telespettatori.

Si parla del tanto atteso matrimonio, di un nuovo figlio? No, ma di una notizia che riguarda la presenza della Toffanin nel salotto pomeridiano di Verissimo, programma e talk che ospita diverse personalità della tv e dello spettacolo.

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: la conferma che tutti aspettavano

È arrivata, infatti, l’ufficialità da Mediaset, diretta proprio da Pier Silvio Berlusconi: Silvia Toffanin riprenderà con un doppio appuntamento a settimana, a partire da sabato 17 settembre 2022.

Un bel cambio per la rete che dall’anno scorso ha operato questo salto: Amici, condotto da Maria De Filippi, trova spazio alla domenica pomeriggio, mentre Verissimo è confermato il sabato e la domenica al consueto orario. Doppio appuntamento e doppia grande soddisfazione per il pubblico e per la Toffanin. Dati gli ascolti e il successo dell’anno scorso, la trasmissione è stata nuovamente valorizzata per questa nuova stagione, merito della bravura, della conduzione professionale e pacata della stessa Toffanin.

Un nuovo e scoppiettante inizio per la presentatrice che non deluderà la rete Mediaset e i telespettatori, già dalle prime puntate. Tra gli ospiti, infatti, è prevista e attesa la super chiacchierata Ilary Blasi, grande amica della compagna di Pier Silvio. L’occasione ideale per parlare della clamorosa separazione dal marito Totti, argomento che ha acquisito il primato e l’attenzione generale dell’estate.

Amici e Verissimo sono le garanzie su cui la famiglia Berlusconi e Mediaset hanno deciso di puntare, confermando conduzione, presenze e format. Di sicuro nel salotto di Verissimo rivedremo e scopriremo tante novità, scoop e confessioni di fronte ad una Silvia Toffanin sempre composta e pronta ad accogliere ogni dichiarazione.

All’orizzonte, inoltre, sono attesi ulteriori nuovi programmi, che terranno compagnia e intratterranno tutto il pubblico, a suon di notizie, divertimento, informazione e leggerezza.