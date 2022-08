Francesco Totti e Noemi Bocchi, fatale il loro primo incontro da cui è iniziato tutto. Ecco cos’è successo

Forse non tutti sanno com’è avvenuto il primo incontro tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, alcune indiscrezioni raccontano una situazione molto particolare.

Questa estate 2022 è stata caratterizzata da un evento che ha sconvolto l’opinione pubblica e il mondo legato alla cronaca rosa, la separazione tra l’ex capitano della Roma Francesco Totti e la moglie, famosa conduttrice dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasy.

Tra i due sembrava veleggiare aria di tempesta già da diversi mesi anche se i due hanno sempre cercato di negare fino all’ultimo, quando non sono più riusciti ad arginare la situazione. Così con un comunicato stampa molto stringato la nota conduttrice ha confermato ufficialmente la rottura tra i due, seguito subito dopo da un secondo di Totti che portava un diverso tono meno glaciale.

Dopo la bufera iniziale che portava voci di tradimenti e relazioni extraconiugali, è saltato agli occhi di tutti in breve tempo un nome, quello di Noemi Bocchi.

Era stato proprio il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, a pubblicare le fotografie che ritraevano il pupone sotto casa della Bocchi indicandola come la nuova fiamma del famoso calciatore, da quello che pareva tra i due non era una storia nuova, ma una relazione segretissima che si trascinava da parecchio tempo.

Quello che in molti si sono chiesti, però, è come si fossero conosciuti Francesco Totti e Noemi Bocchi, visto che apparentemente non c’è nulla che li lega, oltre al fatto che tantissime persone hanno visto nella Bocchi una somiglianza incredibile con la ex moglie del capitano.

Il primo incontro tra Francesco Totti e Noemi Bocchi

Noemi Bocchi è una donna divorziata e dal suo precedente matrimonio ha avuto due figli, è più giovane di Totti di 12 anni e di professione fa la flower designer, si è laureata in Economia Aziendale e Bancaria, in definitiva una vita molto distante da quella che potrebbe essere la vita di Francesco, ma una cosa li accomuna ed è stata proprio quella a farli incontrare.

Galeotto fu il centro sportivo

Dalle informazioni che sono trapelate, veniamo a scoprire che Francesco e Noemi si sono incontrati per la prima volta proprio nel Club dove entrambi giocano a padle, una disciplina che sta prendendo molto piede in questi ultimi anni e deriva dal tennis. Proprio a seguito di una partita a questo sport i due avrebbero incrociato per la prima volta i loro sguardi fino a che non è scoccata la scintilla.

Nonostante non ci siano state ancora conferme ufficiali dai diretti interessati, sembra proprio che la storia tra i due sia una realtà difficile da smentire, soprattutto per le molte foto pubblicate dal settimanale Chi che in questo lungo mese hanno raccontato una narrazione molto precisa, che vedeva l’ex calciatore uscire di casa la sera verso orario di cena per passare la notte a casa di Noemi e rientrare in tarda mattinata.