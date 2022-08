Ferragosto Francesco Totti e Noemi Bocchi sono al mare, le foto dei due sulla spiaggia

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono al mare e le foto raccontano una nuova narrazione della storia più chiacchierata d’Italia, i due sono a pochissimi minuti di distanza.

Se si può ormai definire una coppia a tutti gli effetti non si sa ancora, anche se da ultime indiscrezioni si parla di una possibile gravidanza proprio della Bocchi e che il padre nel nascituro sia proprio Francesco Totti.

Quello che però è certo, in questo polverone mediatico che ormai da più di un mese sta tenendo tutto lo stivale incollato alle ultime novità riguardanti la separazione tra Totti e Ilary Blasi, dove al centro troviamo proprio Noemi, è che il campione della Rona e la flower designer siano entrambi al mare e sono stati paparazzati sulla spiaggia a pochissimi minuti di auto l’uno dall’altra.

Come sappiamo Francesco adesso si trova a Sabaudia con i figli, lo abbiamo visto in diverse immagini mentre fa la spesa, in mare con i gonfiabili e sulla spiaggia a giocare e divertirsi insieme, dopo essersi dato il cambio con Ilary della villa di famiglia, adesso sta passando un po’ di tempo con i ragazzi, che hanno iniziato le vacanze prima con la madre con un lungo viaggio in Tanzania, per poi arrivare proprio nella località marittima, che da anni ospita la famiglia Totti.

Quello che invece risulta curioso è che Noemi Bocchi abbia scelto per le sue vacanze 2022 di prendere una casa a San Felice Circeo, quando negli anni passati è sempre andata nella sua Sardegna, una scelta che molti hanno letto come il voler star vicino a Francesco.

È stato il settimanale Chi a pubblicare le immagini che li vede entrambi in spiaggia a pochi chilometri di distanza, una scelta che gli permetterebbe di riuscire a organizzarsi qualche visita senza dare troppo nell’occhio, anche se ormai è impossibile, i riflettori sono tutti puntati su di loro.

Inoltre, per restare in argomento maternità, per quanto siano uscite molte notizie riguardo alla possibile gravidanza della donna, da queste prime immagini di Noemi in bikini non sembra apparire nessun pancino sospetto, anzi la donna sfoggia un fisico mozzafiato che ovviamente non manca ti essere immortalato dai molti flash.

Una situazione alla quale sembra già essersi abituata, anche lei sulla spiaggia con i figli sembra assolutamente impassibile a quello che le sta accadendo intorno, anzi resta quasi impenetrabile non lasciando trasparire nessuna emozione. Che si sia preparata nei mesi precedenti a questa situazione che adesso è esplosa con tutta la sua violenza?

Nel frattempo continuano le vacanze di Ilary, che adesso si è spostata a Cortina, pare che la famosa conduttrice abbia subito un duro colpo dell’amico Emanuele che prima passava il tempo allo stadio con lei e adesso pare l’abbia tradita e negli ultimi mesi è stato avvistato in tribuna vicino a Noemi, una situazione che la Blasi potrebbe non aver preso bene.

Con settembre scopriremo anche se avrà definitivamente scelto di trasferirsi a Milano con la piccola Isabel, che tra poco andrà a riprendere a Sabaudia per terminare le lunghe e tortuose vacanze.