Ilaria D’Amico sul caso Blasi – Totti “…era un punto di equilibrio”

Ilaria D’Amico dice la sua sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti e tra le altre cose, smentisce la presunta crisi con Gigi Buffon.

“Non è passato tanto tempo da quando Francesco ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità”. Queste sono le parole che Ilaria D’Amico ha usato per riferirsi alla coppia appena scoppiata e di cui si sta parlando senza sosta dall’inizio dell’estate.

Ilaria D’Amico sta per tornare alla conduzione di un nuovo programma dopo essere stata lontana dalle telecamere per ben due anni. Il programma che andrà in onda su Rai2 si chiamerà Che c’è di nuovo. Nel corso di un’intervista ha voluto dire la sua sulla questione Ilary Blasi e Francesco Totti come hanno fatto diverse celebrità prima di lei, tra cui Maria De Filippi e Sabrina Ferilli.

Tra le ultime news che sono circolate sul gossip più chiacchierato dell’estate 2022 ci sarebbe una presunta gravidanza di Noemi Bocchi, la nuova fresca e giovane fiamma di Francesco Totti e il ritorno sui libri di Ilary Blasi che sembra voglia riprendere gli studi universitari nella facoltà di Scienze della Comunicazione dove si era iscritta prima del matrimonio.

Ma di tutte queste news che sono circolate nelle ultime settimane praticamente nessuno ha speso molte parole sugli stati emotivi dei due protagonisti coinvolti, eccetto la D’Amico, reduce anche lei dal gossip più spietato che la voleva separata dal suo Gigi Buffon. Notizia poi smentita dalla stessa D’Amico.

Ilaria D’Amico parla delle emozioni di Totti e Ilary

“Totti sembra quello che se la passa peggio? Intanto lei, in quanto donna, ha più risorse. La premessa è che nessuno può giudicare le vicende di una coppia, complesse per natura, ma credo che per Francesco, Ilary fosse un grande punto di equilibrio. Lui è una persona a cui Gigi vuole molto bene: non si vedono quasi mai, ma erano insieme dai 14 anni nell’Under 15 in Nazionale. Non è passato tanto tempo da quando Totti ha lasciato il calcio, penso che lui avesse più di lei bisogno di stabilità”.

Si tratta di una dichiarazione intensa e matura in cui la conduttrice sportiva esprime affetto e comprensione per entrambe le parti in gioco senza chiaramente mettersi dalla parte di lui o di lei. Facile pensare che questa comprensione e le parole così puntuali vengano da una certa esperienza dal momento che anche la storia d’amore di Ilaria D’Amico con Gigi Buffon è stata molto chiacchierata.

Se ricordate, infatti, l’inizio del loro rapporto coincise con la fine del matrimonio di lui con Alena Seredova, dalla quale aveva avuto due figli Thomas e David Lee.

Oggi tutto fila liscio tra di loro e i due stanno insieme senza interruzioni dal 2014, hanno anche avuto un bambino nel 2016, Leopoldo Mattia. Ma anche questa storia d’amore è stata accompagnata da molti rumors. Gli ultimi che riguardavano proprio la possibile fine della loro storia d’amore. In merito alla falsità di questa notizia Gigi Buffon voleva subito pubblicare una smentita ma è stata proprio Ilaria dargli un consiglio utile:

“Gli ho detto: Tra un mese lo riscrivono e se non smentisci di nuovo a quel punto sembra sia vero”.

Questo atteggiamento dimostra una certa esperienza con il gossip e anche una certa forza e capacità di gestione di fronte a certe cose.

Ecco come prosegue la sua dichiarazione sull’argomento gossip dall’ultima intervista: “Per un periodo uscivano solo foto in cui ci baciavamo, un altro ero sempre incinta. Poi la crisi. E adesso siamo nel momento della crisi superata”. Il rapporto con Gigi Buffon è solido e tra loro c’è un legame profondo, tanto che Ilaria D’Amico si riferisce a lui chiamandolo “mio marito”, anche se non sono sposati e per lei il matrimonio non è una priorità: “Non ho mai sentito il matrimonio come un passo necessario. Credo che, quando succederà, sarà per regalarci una festa romantica. Lui dice sempre: “Facciamolo quando smetto di giocare. E io: Guarda che non intendo sposarmi con il bastone”.