Lory Del Santo e l’operazione chirurgica che non può più aspettare. Il racconto personale

Lory Del Santo ha deciso di raccontarsi e mettersi a nudo durante un’intervista, questi ultimi mesi l’hanno vista all’Isola dei Famosi e non è stato tutto semplice per lei, inoltre racconta anche di quell’operazione che non si può più rimandare.

Una delle donne che negli anni ha sempre fatto moltissimo parlare di lei è proprio Lory Del Santo, attrice, showgirl, regista, fotografa, insomma un’artista a tutto tondo che negli ultimi anni aveva deciso di distaccarsi un po’ dai riflettori per una vita più riservata, fino a quando ha deciso di prendere parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, condotta da Ilary Balsy.

La Del Santo ha deciso così di rimettersi in gioco dopo sedici anni dalla sua precedente partecipazione al famoso reality dove vinse l’edizione del 2005.

Ovviamente con la nuova partecipazione al programma che vede la location in Honduras, si è tornato a parlare di lei e molti riflettori sono puntati proprio sulla sua vita, così poco tempo fa è stata intervistata dal programma radiofonico Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli, dove ha raccontato dei suoi progetti futuri, della sua vita privata e della sua esperienza nel reality di sopravvivenza.

Quest’ultima esperienza per Lory Del Santo all’Isola dei Famosi non è stata proprio rosea, le ha portato parecchi fastidi, soprattutto da part di alcuni concorrenti con cui continua ad avere il dente avvelenato, e proprio durante la chiacchierata decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Lory racconta di come pensava di avere degli amici che poi alla fine si sono dimostrati dei voltagabbana, “Pensavo di avere degli amici tipo Clemente, Laura. Pensavo che visto che ci siamo incontrati per primi alla partenza avessimo creato un clima di fiducia, invece no. È bastato che Nicolas Vaporidis confidasse qualche sospetto infondato su di me, qualche voce negativa a creare una barriera insormontabile”.

Lory Del Santo confessa, “Mi ha messa contro tutti”

Così propri fuori dai denti la Del Santo spiega la sua verità, “È stato lui (Nicolas Vaporidis) a mettere in giro queste voci, ha detto che io avevo detto cose contro di loro. Ha fatto un accordo con Carmen e i Tavassi, di non votarsi tra di loro. Io gli ho detto che le altre coppie volevano mettersi d’accordo e votarlo. Lui l’ha raccontato, è bastato questo a mettermi contro tutti”.

Una situazione che le costata cara sull’isola e che non le ha fatto passare dei bei momenti, ma anche al rientro nella vita privata della donna ci sono alcune situazioni scomode da risolvere, come un’operazione a breve.

A Napoli per l’operazione

Durante l’intervista sempre la Del Santo ha rivelato un’altra situazione molto privata della sua vita di coppia, svelando che il suo compagno, Marco Cucolo, anche lui ex naufrago, dovrà affrontare un’operazione a Napoli per rimuovere dei calcoli alla cistifellea, “Lui è a Napoli, deve operarsi. Siamo divisi adesso ma poi verrà da me se i tempi dell’operazione lo permettono”.