Ilary Blasi contro Noemi Bocchi, la risposta è velenosa: distrutta da una foto, ecco cos’ha fatto la showgirl

Ilary Blasi ha risposto agli ultimi avvenimenti che riguardano Totti e Noemi Bocchi, e lo ha fatto con un gesto molto significativo

Ilary Blasi non ci sta: alla fine la showgirl ha deciso di rispondere a tutti gli ultimi avvenimenti che riguardano il suo divorzio, in particolare quelli che coinvolgono il suo ex marito e Noemi Bocchi.

Nelle ultime settimane non si parla d’altro, e ogni giorno spunta un nuovo gossip che riguarda l’ex coppia e la nuova fiamma di Francesco Totti. Ilary, che prima è fuggita in Tanzania e poi sulle Dolomiti, a quanto pare non è riuscita a evitare il polverone mediatico che si è sollevato attorno al divorzio, e ha così deciso di inviare un messaggio inequivocabile.

Ciò che sappiamo finora è che l’ex capitano della Roma sembra fare sul serio con Noemi, tanto che lei ha rinunciato alle vacanze in Sardegna per raggiungerlo sul litorale laziale. La donna avrebbe affittato un appartamento in un residence vicino alla spiaggia dove si trova Totti con i suoi figli, ed è stata avvistata mentre saliva su uno yacht ormeggiato al largo.

I due si stanno frequentando già da diversi mesi, ma il loro flirt è emerso solo dopo l’annuncio del divorzio. La nuova coppia ha un accordo ben preciso: l’eventuale ufficializzazione della relazione avverrà solo dopo che le pratiche della separazione saranno concluse. Ormai, però, c’è ben poco da ufficializzare, visto che la loro storia è assodata.

Ilary invece, al momento, non sembra aver trovato altra compagnia, e si sta godendo le vacanze con la famiglia. Dopo un periodo trascorso coi figli in Tanzania, ora li ha lasciati dall’ex marito e si è rifugiata al fresco sulle montagne con le sue sorelle, per chiarirsi le idee.

Ilary Blasi, un messaggio contro Noemi Bocchi?

La showgirl non ha ancora rilasciato dichiarazioni su ciò che sta accadendo, come d’altronde non lo ha fatto Francesco Totti. I due stanno sorvolando sul gossip che li riguarda, e lo faranno almeno finché non sarà concluso il divorzio.

Ilary, però, ha deciso di rispondere a modo suo, in maniera silenziosa, alle indiscrezioni che impazzano e alle conferme sulla storia con Noemi Bocchi. In una delle ultime stories del suo profilo Instagram, la showgirl si è mostrata mentre faceva la linguaccia, un gesto provocatorio che non è sfuggito ai più.

Un messaggio diretto a Noemi Bocchi e Francesco Totti o, più in generale, alla situazione che si è venuta a creare? Di sicuro è un modo per chiarire che, almeno in apparenza, a lei non importa nulla del gossip e delle storielle.