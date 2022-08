Dramma Royal Family, spunta una figlia segreta: famiglia distrutta, “Tutto è andato in pezzi”

Nuovo scossone per la Royal Family : compare l’ombra di una figlia segreta di cui nessuno era a conoscenza. Ecco cosa è successo

La regina Elisabetta non può proprio stare tranquilla: la Royal Family è di nuovo al centro della cronaca per uno scandalo che potrebbe distruggere i legami della famiglia e forse spezzarli per sempre. È comparso infatti il nome di una figlia segreta di cui nessuno era a conoscenza.

Qualcuno in famiglia si è tenuto un segreto che è uscito allo scoperto proprio in questi giorni. Non bastavano gli ultimi drammi, compresa la brutta storia del principino, a sconvolgere Buckingham Palace: ogni giorno esce fuori qualcosa di nuovo. Elisabetta è ormai stanca e già da tempo si vocifera di un possibile abbandono del trono. Carlo e Camilla sarebbero i primi eredi, ma per ora la regina non ha ancora preso una decisione.

Il regno della regina Elisabetta è cominciato nel 1952: proprio a inizio giugno si è celebrato il giubileo per i 70 anni del regno. A 96 la regina è più determinata che mai a gestire la situazione, ma tutti gli scandali che stanno colpendo la famiglia rischiano di stancarla ancora di più.

Dopo aver perso il marito Filippo, la regina ha subito un duro colpo. Lei e il duca di Edimburgo si sono conosciuti nel 1934. I due si sono fidanzati ufficialmente nel luglio 1947 e si sposarono a novembre dello stesso anno. Il duca, per poter sposare Elisabetta, si convertì dal Cristianesimo ortodosso all’Anglicanesimo. Il titolo di duca di Edimburgo gli venne dato poco prima del matrimonio; prima era riconosciuto come principe di Grecia e Danimarca. Il loro primogenito, il principe Carlo, nacque un anno dopo, nel 1948.

Royal Family, la figlia segreta

Si tratta di uno scoop enorme quello che è emerso negli ultimi giorni. Qualcuno nella Royal Family ha una figlia segreta di cui non ha fatto parola con gli altri. Ma cosa è successo davvero e chi è stato?

La coppia in questione è quella di Harry e Meghan. Secondo quanto riportato dai giornali inglesi, la donna avrebbe una figlia segreta, e neanche suo marito lo sapeva. Prima di convolare a nozze col reale, Meghan Markle era sposata con Trevor Engelson, produttore cinematografico che aveva conosciuto dopo aver raggiunto la fama con Suits. Nel 2013 i due hanno divorziato, e mentre stavano insieme hanno provato più volte ad avere un figlio, senza successo.

I due quindi decisero di adottare una figlia affidandosi alla madre di Meghan, un’assistente sociale, per sbrigare le pratiche. La coppia trovò una bambina, ma a causa del divorzio l’adozione non andò a buon fine. Meghan ha continuato a mantenere i contatti con la bambina, nonostante sia stata adottata da un’altra famiglia.

“Meeghan andava spesso a trovare la piccola con Doria (sua madre, n.d.r.) e desiderava disperatamente adottarla prima di mettere su una famiglia tutta sua. Ma tutto è andato in pezzi quando ha ottenuto il ruolo in Suits e si è trasferita in Canada per poi separarsi da Trevor” afferma una fonte.

Il principe Harry ha scoperto solo ora la verità, e non si sa come l’abbia presa. La coppia potrebbe essere in crisi o il principe accetterà questo “piccolo” segreto di Meghan?