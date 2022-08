Ilary Blasi opta per una scelta drastica. Ecco come ha deciso di dimenticare Francesco Totti

La storia di Ilary Blasi e Francesco Totti con il relativo divorzio è al centro delle notizie di costume da settimane e se ne sono dette davvero di tutti i colori, tra uno scatto sexy e vacanziero da parte di lei alle foto in spiaggia con Noemi Bocchi che confermano la nuova relazione di lui.

Oggi Ilary Blasi ha trovato un modo per affrontare la separazione ma soprattutto per dimenticare Francesco Totti. Una rivelazione sorprendente e inattesa. Ecco di cosa stiamo parlando.

Ilary Blasi ha deciso di riprendere gli studi, recuperare da dove aveva lasciato per sposare Francesco Totti, e tornare sui libri di Scienze della comunicazione. Questa la rivelazione riportata da alcuni giornali che hanno raccontato che Ilary vorrebbe prendersi un anno sabbatico per rimettere in sesto la sua vita e dedicarsi a se stessa e ai figli dopo la separazione. A onor del vero la comunicazione ufficiale ai fan Ilary Blasi non l’ha ancora data e quindi per il momento non si tratta di una notizia ufficiale. Fa parte dei tanti rumors che animano l’estate italiana intorno alla questione Totti – Blasi.

Sarà dunque vero che Ilary Blasi vuole voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della propria vita ritornando addirittura a vestire i panni di studentessa? E per giunta lontana dai riflettori? Chi prenderebbe dunque il suo posto alla conduzione dell’Isola dei Famosi?

Se una delle conduttrici più importanti di Mediaset dovesse lasciare le trasmissioni per un anno che cosa accadrebbe? Chi prenderebbe il suo posto? E i fan, come reagirebbero di fronte all’assenza della loro conduttrice preferita?

Per il momento nulla di tutto questo dovrebbe verificarsi nello scenario futuro anche se le notizie sulla coppia più chiacchierata dell’estate galoppano e ogni giorno viene annunciata una notizia oppure smentita.

Ilary in veste di studentessa

Di sicuro la scelta di tornare a studiare è una scelta coraggiosa che incoraggia anche l’indipendenza della donna e l’avvio verso una strada non più dipendente da una figura maschile. Ilary indipendente già lo era grazie al suo lavoro, ma effettivamente veniva sempre associata al Pupone e la sua figura era inscindibile dal marito.

Così mentre l’ex marito, a quanto sembra dagli ultimi scatti al mare sembra aver trovato subito un nuovo amore nella figura della giovane 34enne Noemi Bocchi con la quale si vocifera starebbe già convivendo e starebbe addirittura per diventare padre per la quarta volta, Ilary riprende in mano la sua vita ed è pronta a tornare sui libri.

L’abbiamo vista tutta l’estate tentare di sfuggire al caos mediatico, prima con un safari extralusso in Tanzania, poi a fare qualche tuffo a Sabaudia e ora godersi il fresco in Trentino, temporali permettendo, dal momento che il brutto tempo sta scombinando i piani di molti lungo tutto lo stivale.

Al rientro dalle vacanze quindi anche Ilary tornerebbe sui libri, stando a quanto riportano gli amici che ricordano che la conduttrice si era iscritta a Scienze della Comunicazione prima del matrimonio salvo poi abbandonare gli studi.

Ma i cambiamenti nella vita della conduttrice de L’Isola dei famosi hanno riguardato anche il look, come vi abbiamo raccontato Ilary, al rientro dalla Tanzania si è subito recata dal suo parrucchiere di fiducia per cambiare look e, si dice, per non somigliare troppo a Noemi Bocchi.