Eros Ramazzotti è pura passione con Michelle, “Abbiamo dimostrato una cosa bellissima…”

Proprio Eros Ramazzotti durante un’intervista fa una dichiarazione davvero meravigliosa a Michelle Hunziker, tra loro non è mai finita.

Una delle coppie che dagli anni Novanta a oggi, nonostante non sia agli atti più una coppia, è rimasta sempre nel cuore dei fani che da sempre aspettano solo la lieta novella che i due si rimettano insieme sono proprio Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti.

Questo anche perché entrambi, nonostante l’allontanamento hanno sempre dimostrato un forte legame a doppio filo che da sempre li tiene molto vicini sotto diversi aspetti, Michelle e Eros si sono conosciuti quando lei era giovanissima durante un suo concerto e da allora non si sono mai lasciati, nel 1998 sono convolati a nozze e dal loro grande amore è nata la splendida figlia Aurora, che a oggi è una dei personaggi pubblici più amati dal pubblico.

Qualcosa però nella loro relazione ad un certo punto si è rotto, in diverse occasioni Michelle ha raccontato di quando una setta le ha fatto il lavaggio del cervello allontanandola da tutti i suoi affetti, una situazione che sembra averla portata anche a prendere le distanze da Eros.

Nel tempo i due hanno preso strade completamente diverse, il cantante tra i più amati in Italia è risposato con Marica Pellegrinelli con la quale ha avuto due adorati figli Gabrio Tullio e Raffaela Maria, mentre la famosa conduttrice si è legata al rampollo di casa Trussardi per dieci anni, Tomaso, dal quale sono arrivare anche sue splendide bambine, Sole e Celeste, ma alla fine il matrimonio è finito proprio all’inizio di quest’anno.

Nonostante tutte le vicissitudini Eros e Michelle non si sono mai davvero allontanato e in diverse occasioni si sono dimostrati molti affezionati, li abbiamo anche visti in un momento molto intimo in diretta durante una ospitata di lui nel programma Michelle Impossibile, dove si sono scambiati un bacio innocente ma per molti ricco di significato e per altri ancora l’anticamera di un ritorno di fiamma.

Proprio durante una recente intervista rilasciata a 7 del Corriere della Sera è stato il cantante a mostrare parole di grande affetto per la ex moglie, una dichiarazione che ha riempito il cuore di chi ancora non smette di crederci.

Eros Ramazzotti e la bellissima dichiarazione a Michelle

Così Eros durante una chiacchierata con il settimanale 7 fa una dichiarazione bellissima verso la sua ex moglie, amica, compagna, complice Michelle Hunziker e dice, “Michelle? Ho… abbiamo voluto dimostrate una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice…”.

Loro sono la prova vivente che una coppia può resistere per sempre anche se si evolve e gli si da altri nomi e che forse definirla non serve a nulla. Poi prosegue, raccontando del video musicale per una sua canzone che hanno girato insieme, “Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con me, lei è stata felice. La mia canzone è un inno all’amore senza regole imposte, senza codici da rispettare. L’amore integrale, quello che non consente pregiudizi e barriere”.

Un bellissimo messaggio che ha voluto far passare e che in molti dovrebbero prendere da esempio in un modo sempre più invado dall’odio viva l’amore, vive Eros e Michelle!