Ilary Blasi, situazione drammatica per i figli, ma Totti ha già scelto: la decisione è incredibile

Ilary Blasi si trova in una brutta situazione che coinvolge i suoi figli a causa di una decisione di Totti.

Ilary Blasi sull’orlo del pianto: l’ultima decisione di Francesco Totti la sta mettendo a dura prova. Un’imposizione, più che una scelta, che riguarda i “vincoli” del loro divorzio. Un problema tutt’altro che economico, ma che coinvolge i figli della coppia.

Le pratiche della separazione procedono, seppur a rilento, e ormai se ne parlerà a settembre. I due si stanno godendo le vacanze in posti diversi: Totti a Roma coi figli e Ilary sulle Dolomiti con le sorelle. A luglio la showgirl era volata in Tanzania coi figli per cercare un po’ di pace, e adesso ha deciso di prolungare le ferie cambiando del tutto meta.

Ilary è sicuramente molto provata da tutta la situazione e, per quanto sui social appaia spensierata e felice, il divorzio rappresenta comunque un passo delicato da affrontare nel migliore dei modi, anche per garantire la serenità dei figli. Sembra però che Totti abbia imposto un vincolo particolare all’ex moglie che la sta mettendo in grande difficoltà.

Mentre Ilary si prende del tempo per ritrovare se stessa e venire a capo dei problemi, Totti si sta godendo i figli sul litorale laziale. Insieme a lui c’è anche Noemi Bocchi, che ha rinunciato alle vacanze in Sardegna per rimanere con l’ex calciatore. Non è chiaro se i due si stiano frequentando insieme ai figli di lui; è molto probabile che Totti stia rimandando le presentazioni, visto anche l’accordo tra i due.

L’ex coppia non solo è impegnata a cercare di schivare gossip e indiscrezioni che colpiscono senza pietà, ma deve anche occuparsi della divisione dei beni. Pare che il patrimonio dei due ammonti a circa 100 milioni di euro, ai quali si aggiungono la villa a Sabaudia, l’attico all’Eurosky Tower nel quartiere Eur e la villa a Casal Palocco.

Ilary Blasi, il vincolo di Totti la fa soffrire

Purtroppo le pratiche del divorzio non stanno procedendo con la velocità che i due speravano. A questo si aggiunge anche una richiesta molto particolare di Totti che riguarda i figli dell’ex coppia, richiesta che sta facendo soffrire Ilary.

La showgirl, secondo diverse fonti, vorrebbe trasferirsi a Milano dopo il divorzio. Pare lì che l’aspetti un nuovo uomo, ma non è ancora certo; quel che è sicuro è che Ilary Blasi vorrebbe allontanarsi dalla capitale, e il capoluogo lombardo è una delle opzioni più probabili.

Francesco Totti però le ha imposto come vincolo di separazione di continuare a vivere a Roma, almeno finché Isabel non sarà abbastanza grande per scegliere dove andare ad abitare. Christian e Chanel, i due figli più grandi, sono adolescenti e rimarrebbero a Roma per non dover cambiare amici e scuola, ma la più piccola, che ha 6 anni, riuscirebbe con facilità a trasferirsi con la madre.

L’ex calciatore ha chiesto a Ilary di non trasferirsi lontana da Roma, rimanere nei paraggi, perché altrimenti non riuscirebbe a vedere la figlia con la frequenza desiderata. Ilary accetterà questa condizione?