Claudia Dionigi, “L’infezione ha raggiunto l’apice”, una gravidanza drammatica

Claudia Dionigi, in dolce attesa, si è mostrata sui social condividendo la sua preoccupante condizione

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi stanno per avere un figlio: sarà una bambina e sono stati loro stessi sui social ad annunciarlo. L’emozione per i due futuri genitori è alle stelle, ma negli ultimi giorni l’ex modella e influencer ha condiviso un aggiornamento sul suo stato di salute che ha preoccupato tutti i suoi follower.

I due si sono conosciuti a Uomini e Donne ed è subito nato l’amore, che ha resistito al tempo e ai riflettori. La coppia è talmente unita che da poco ha annunciato di aspettare una bambina, e lo ha fatto direttamente sui social. La notizia è di metà giugno, quindi la gravidanza è ancora agli inizi.

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi si sono conosciuti nel 2019 nel programma condotto da Maria de Filippi: lei era una delle pretendenti del tronista Lorenzo. Claudia ha dovuto “combattere” contro Giulia Cavaglia, e alla fine l’uomo ha scelto proprio lei come compagna di vita. I due stanno insieme proprio da quell’anno e non si sono mai separati.

Ora è arrivato il lieto annuncio, segno che la relazione sta andando a gonfie vele. Riccardi ha confessato di avere molta paura, perché diventerebbe padre per la prima volta. Se da una parte c’è la felicità, dall’altra c’è il timore di non essere abbastanza. “È una sensazione strana. Da una parte ho una paura fottuta perché non so come si fa il padre… Quindi è normale avere paura… Dall’altra parte sono l’uomo più felice del mondo perché non c’è cosa più bella”.

Claudia Dionigi, paura durante la gravidanza

L’ex tronista ha affermato che vorrebbe un maschio, ma alla fine i due hanno confermato che si tratterà di una femmina. Mentre Lorenzo e Claudia aspettano con trepidazione che passino i 9 mesi, è apparso un “pericolo” all’orizzonte che ha scosso l’ex corteggiatrice e spaventato i suoi fan.

La donna ha condiviso un problema di salute che l’ha colpita proprio negli ultimi giorni: lo ha reso noto nelle sue Instagram stories, mostrando ciò che le è accaduto. Pare che Claudia Dionigi soffra di un gonfiore al viso dopo aver contratto un’infezione. Non è chiaro quale sia la natura dell’infiammazione, ma il video parla chiaro: l’ex modella appare con il volto gonfio solo da un lato.

I fan si sono subito preoccupati per la sua salute, ma la donna li ha rassicurati dicendo che il dolore sta diminuendo e l’infezione dovrebbe già aver superato l’apice. Claudia si è già sottoposta a tutte le cure necessarie e l’infiammazione sta pian piano sparendo.