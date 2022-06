Il pancino sospetto di Uomini e Donne, lo scoop bomba arriva come un tornado

Proprio a Uomini e Donne si celebra l’amore, così arriva lo scoop di un pancino sospetto, proprio uno dei volti più famosi del programma aspetta un bambino.

Uomini e Donne è un programma che nasce con l’intento di creare connessioni tra le persone, che si possono trasformare in relazioni umane ostili, ma in tante occasioni hanno portato a meravigliose storie d’amore che hanno fatto sognare il pubblico, quindi conseguenza naturale del dating show di successo di Calane 5 condotto dalla regina della televisione Maria De Filippi, è il possibile arrivo della cicogna in casa Mediaset.

In ben 25 anni di programma, Maria De Filippi ha fatto conoscere davvero tantissime persone, al pubblico e tra i vari protagonisti, giovani e meno giovani hanno trovato l’amore e la notorietà, anche una volta finito il loro percorso all’interno del format è capitato che tornassero per raccontare come erano proseguite le loro vite fuori dal contesto televisivo, visto che i fan in molte occasioni si erano particolarmente affezionati.

Una delle protagoniste di Uomini e Donne era stata messa sotto le luci dei riflettori perché in dolce attesa, una notizia che ha mandato i tantissimi fan in visibilio.

Il pancino sospetto che fa impazzire Uomini e Donne

Era arrivata come un tornado l’indiscrezione che proprio uno dei volti noti del programma avrebbe potuto essere in dolce attesa, questo aveva creato un’infinita di gioia tra tutti i fan, a far crescere il fermento per la notizia della gravidanza è proprio Claudia Dionigi.

Come sappiamo l’ex protagonista del programma è fidanzata proprio con il tronista Lorenzo Riccardi dal 2018, i due si sono conosciuti all’interno del programma, si sono piaciuti, si sono scelti e da allora la loro relazione è proseguita tutta rosa e fiori, sono una coppia molto solida e in diverse occasioni hanno anche dichiarato di voler costruire una famiglia.

Così proprio poco tempo fa era apparsa l’indiscrezione da parte della gossippara Deianira Marzano, attraverso una foto aveva fatto notare quel pancino sospetto che sembrava dirla lunga su una possibile gravidanza tenuta ancora nascosta. Ma si sa, la Marzano ha davvero l’occhio lungo, tanto che nelle ultime ore è stata data la conferma ufficiale, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi diventeranno genitori.

La bellissima notizia arriva con un messaggio di gioia

Proprio attraverso i canali Instagram, la coppia ha pubblicato un dolcissimo ed emozionante video per annunciare che presto diventeranno genitori, Claudia ha scritto,“Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli… ma poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice… Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai. Il nostro fagiolino/a”.

Un messaggio pieno d’amore quello della bella ex corteggiatrice pronta e felice di diventare presto mamma. Lo stesso ha fatto il futuro papà con un messaggio pieno di gioia e commozione postato sul suo profilo che dice, “19-04-2022 divento papà. Ti amo amore”, insieme alle belle parole ci ha mostrato la foto del test di gravidanza fatto da Claudia e la sua reazione alla notizia. Una bella notizia che scalda il cuore dei fan di Uomini e Donne.