Alberto Matano, la foto che scatena il web, “in quattro è ancora più bello”

Alberto Matano ha condiviso su Instagram una foto che ha fatto impazzire i fan.

Alberto Matano sembra una persona nuova: dopo il coming out e il matrimonio col suo compagno, il giornalista si sta godendo la sua nuova vita, finalmente libero di essere chi vuole, sereno e appagato.

Le nozze sono state un passo fondamentale per lui, qualcosa che lo ha cambiato e, come ha affermato il giornalista, lo ha reso davvero completo. La sua relazione con Riccardo andava a gonfie vele, ma entrambi sentivano che mancava ancora un pezzo per essere felici. Con il matrimonio hanno finalmente completato il loro puzzle della felicità.

I due sono al settimo cielo, e per festeggiare la prima estate da sposati si stanno dando alla pazza gioia. Un riposo di certo meritato dopo le emozioni che li hanno travolti negli ultimi mesi. I due però non sono soli in vacanza: con loro ci sono due amici molto speciali, e il quartetto ha fatto impazzire i fan dell’uomo.

A settembre poi si ripartirà con La vita in diretta, di cui ormai Alberto Matano è diventato il volto insostituibile. Il giornalista è approdato in trasmissione nel 2019 e non si è mai preso pause dal ruolo di conduttore.

Per anni è stato uno dei giornalisti di punta del TG1, realizzando anche servizi in loco e seguendo edizioni speciali come quella del Referendum del 2016 e delle elezioni del 2018. Alberto Matano è anche opinionista fisso di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci, dal 2019.

Per quanto riguarda Riccardo, ci sono poche informazioni sull’uomo: è un avvocato molto riservato. Dovrebbe avere la stessa età del giornalista. I due sono convolati a nozze l’11 giugno scorso, e hanno festeggiato con famiglia e amici, tra i quali volti molto noti della televisione. Tra tutti spicca Mara Venier, amica molto vicina al giornalista che ha sempre supportato la loro unione.

Alberto Matano, la foto della vacanza

Così Alberto Matano ha deciso di prendersi una meritata pausa insieme al suo Riccardo. I due hanno scelto la Spagna come meta per le ferie, per godersi il sole e la movida dell’Andalusia. I due però non sono soli: ad accompagnarli ci sono due persone molto importanti per la coppia.

Matano ha condiviso un post su Instagram in compagnia del marito, di Raoul Bova e di Rocio Morales, compagna dell’attore. I quattro si mostrano sorridenti in spiaggia e la descrizione, “Insieme la Spagna è ancora più bella” fa intendere che il quartetto si stia godendo al massimo le ferie.

“Vi adoro… Os quiero” risponde Rocio al post, poi si palesa anche Rita Dalla Chiesa con un “Finalmenteeeeee“. Tanti, poi, i commenti dei fan che hanno apprezzato molto la foto e augurano delle buone vacanze al giornalista e agli altri.