Giovane e bella, la riconoscete? La ragazza in foto oggi è una famosa donna di spettacolo

La ragazza in foto è molto giovane ma siamo sicuri che se la guardate con attenzione saprete riconoscerla. Negli anni Novanta era una delle più gettonate e conduceva programmi per teen agers, poi la sua carriera è cresciuta sempre di più fino a farla diventare una delle conduttrici più abili di Mediaset. Ecco di chi si tratta.

Negli anni Novanta la ragazza che vedete in foto correva da una città all’altra pescando ragazzi e ragazze sconosciuti tra di loro per farli conoscere e vedere se scattava il “colpo di fulmine”, quest’ultimo era proprio il titolo della trasmissione che andava in onda su Italia 1 in quel periodo. Avete capito adesso di chi stiamo parlando?

Un altro indizio utile può essere il programma che ha cambiato la storia della televisione nel 2000, il primo reality show, il Grande Fratello da lei condotto per tanti anni.

Alessia Marcuzzi e il suo ricordo per Olivia Newton John

Avete indovinato, la ragazza in fotografia è Alessia Marcuzzi che in questi giorni ha condiviso su Instagram un suo scatto ai tempi in cui era solo una quindicenne e andava a scuola di danza a Casal Palocco, il quartiere romano da cui proviene.

Nei giorni scorsi si è parlato molto di Olvia Newton John, scomparsa all’età di 73 anni dopo una lunga lotta contro il tumore al seno e la notizia ha scioccato tutti i fan di Grease, il musical che la rese famosa accanto a John Travolta nell’ormai lontano 1978 e che la lanciò nel firmamento delle star di Hollywood. Cantante e attrice, Newton John è stata un’icona per molte ragazze che nel corso dei decenni hanno visto il film e sognavano il canto, la recitazione e la danza. Tra queste sognatrici c’era anche Alessia Marcuzzi che ne condivide un ricordo con la foto che vi mostriamo in cui è vestita da Sandy di Grease.

Questa la didascalia che accompagna lo scatto: “Avevo 15 anni e volevo essere Sandy.

Questo è il saggio che feci in quegli anni (tutto ispirato a Grease), nella scuola di danza a Casalpalocco, il quartiere di Roma dove sono nata.

Olivia Newton John è stata il sogno per me e per tante ragazze della mia generazione, che volevano cantare, ballare e vestirsi come lei…. E soprattutto far capitolare il bello e dannato di turno, Danny!!! Tutte volevamo essere Sandy”.

Così anche Alessia Marcuzzi si è unita ai tanti messaggi di affetto per l’attrice scomparsa e come tutti, anche lei associa il musical Grease a un periodo felice della sua vita, quando i sogni erano lì pronti per essere realizzati e quando mai avrebbe immaginato che anni dopo sarebbe diventata una famosa conduttrice, molto amata dal pubblico. Il post di Alessia Marcuzzi conferma l’influenza che la compianta attrice e cantante ha avuto su molte giovani aspiranti artiste.