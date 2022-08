Alessia Marcuzzi: “Ho pensato davvero di morire”, attimi di terrore. Salva solo grazie a lei

Alessia Marcuzzi svela di aver rischiato di morire, rivivendo dei momenti terribili. Ecco cosa è successo.

Attimi di terrore per Alessia Marcuzzi che ha pensato davvero di morire: la conduttrice ha vissuto dei momenti di puro panico a causa di un brutto imprevisto. A salvarla è stata una persona impensabile, verso la quale sarà per sempre riconoscente.

La carriera di Alessia Marcuzzi comincia nel 1991 con lo show Attenti al dettaglio e prosegue nel 1991/1992 col programma sportivo Qui si gioca. Nel 1995 comincia la sua carriera in Mediaset con la conduzione di Colpo di fulmine, programma che verrà accolto molto positivamente dal pubblico e la incorona come nuovo volto del pomeriggio di Italia 1.

Dal 1996 al 2002 la Marcuzzi conduce il Festivalbar, affiancata negli anni da Amadeus, Corona, Simona Ventura, Elenoire Casalegno, Fiorello, Daniele Bossari e Natasha Stefanenko. La sua fama e il successo sono destinati a crescere da questo momento in poi: la conduttrice approda a Le Iene dove rimarrà per diversi anni, diventando uno dei volti storici del programma; dal 2009 al 2015 conduce il Grande Fratello, e subito dopo, dal 2015 al 2019, conduce L’isola dei famosi.

Nel 2018 torna a Le Iene e in seguito, nella stagione 2019, conduce L’isola dei famosi e Temptation Island VIP. Nel 2021, dopo ben 26 anni, annuncia l’abbandono di Mediaset con un comunicato ufficiale. La vedremo in Rai dal prossimo autunno nel programma Boomerissima, in onda dal 22 novembre.

Alessia Marcuzzi ha avuto una lunga relazione con l’ex calciatore Simone Inzaghi, col quale ha avuto un figlio, nato nel 2001. La conduttrice ha fatto coppia poi con Francesco Facchinetti, e i due hanno avuto una figlia nel 2011. Dal 2014, invece, è sposata con Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo.

I due si sono sposati a Londra, dove la donna e la sua famiglia trascorrono molto tempo. È proprio qui che si è consumato un brutto incidente per la conduttrice, che ha rischiato di morire.

Alessia Marcuzzi, i terribili momenti

Una cena elegante stava per trasformarsi in tragedia: Alessia Marcuzzi ha rischiato di morire mentre mangiava, di fronte agli occhi spaventati dei presenti. Si trovava a Londra, insieme alla sua famiglia, e ha rischiato di soffocare per un boccone di polpo che le si è incastrato in gola.

Attimi di panico in cui la conduttrice non sapeva cosa fare. Per fortuna Wilma Faissol, moglie di Francesco Facchinetti, l’ha aiutata dandole dei colpi sulla schiena, riuscendo a far sputare il polpo alla conduttrice. “Non riuscivo più a respirare, mi sono alzata e ho cominciato a strabuzzare gli occhi e a chiedere aiuto. Paolo e Tommy hanno provato a liberarmi dandomi dei colpi sulla schiena, ma nulla. Panico” afferma Alessia Marcuzzi.

“Ho pensato davvero di morire, non riuscivo più a capire nulla, quando Wilma mi ha preso da dietro e mi ha stretto forte, dandomi un colpo forte sullo sterno verso l’alto. All’improvviso ho sputato quel grosso pezzo che mi bloccava la respirazione e che era rimasto completamente intatto, e ho ripreso a deglutire.“